A költségvetés összeállításánál kiemelkedő szempontot képviselt a közüzemi költségek alakulása, az azt befolyásoló újabb és újabb kormányrendeletek kibocsátása, az árszínvonal, a minimálbér és elvárt bérminimum változása. A napokban Mosonmagyaróvár idei költségvetéséről tárgyalt a testület. Árvay István polgármester értékelte az összeállított anyagot.

Mint elmondta, tavaly szeptemberben kezdődött a tervezés, ami után „harci üzemmódba” kapcsoltak. A rezsiköltségek jelentős emelkedése miatt az intézményeknél odafigyeltek a fogyasztás alakulására, a gáz és távhő esetén napi szinten. Ez alapján tudták megtervezni a 2023-as számokat. Azóta a távhő ára feleződött és a gáz ára is csökkent.

A városvezető szerint azt is szem előtt tartották, hogy a dolgozók legalább tízszázalékos bérfejlesztésben részesüljenek. 50 millió forintot tesz ki a helyi döntésen alapuló bérfejlesztés. Mindemellett a korábbiakkal szemben nem kétszer, hanem egyszer kétheti bérkiegészítést tervezhettek be az intézmények.

Amint arról korábban már beszámoltunk, a Miniszterelnökséget vezető miniszter január 2-i döntése szerint a mosonmagyaróvári önkormányzatot az energiaár-emelkedés hatásának enyhítésére 428 millió forinttal támogatják. A lekötött rövid lejáratú betét 600 millió forintot szabadítana fel, adóemelésből is jelentős összegre számítanak.

Fejlesztésekre 1,7 milliárd forintot terveznek, ebből a nagyobb részt az utak és járdák korszerűsítése teszi ki. Árvay István hozzátette: a civil szervezeteket a tavalyi szinten támogatják.

Szabó Miklós képviselő véleménye szerint tisztább és nyugodtabb a helyzet most, mint a koncepció tárgyalása idején. Fő szempont az intézmények működésének biztosítása és a dolgozók megtartása: „Mosonmagyaróváron jó köztisztviselőnek lenni” – vélekedett. Javasolta, hogy a faültetéseknél az utógondozásokra is figyeljenek oda, illetve hogy az elektromos autók is fizessenek a töltésért.

– A geotermális rendszert üzembe kell helyezni, ez stratégiai kérdés, hogy a város energiafüggősége enyhüljön – emelte ki Vida István, aki a népszámlálási adatokról is érdeklődött. Előbbire a polgármester azt válaszolta, hogy a rendszer műszaki átadója éppen a napokban lesz és várhatóan már a következő fűtési szezonban geotermális hővel lehet fűteni. A népszámlálási adatok feldolgozása pedig még folyamatban van.