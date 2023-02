– Folyamatosan emelkedik a használt autók ára, ez a tendencia pedig az év végéig biztosan kitart. Másféltől három és fél millióig árulják – emelte ki érdeklődésünkre Fekete Szabolcs, a győri Femol használtautó-kereskedés vezetője. Az ok az exportautók hiánya. A potenciális vevők leginkább a német márkákat keresik, illetve a nagyon olcsókat, amelyek egyetlen előnye az, hogy van rajtuk műszaki. Ráadásul a chip- és nyersanyaghiány, a háború miatt nem gyártanak elég új autót.

– Olyan is megesik, hogy a bemutató autót drágábban lehet megvenni, mint a raktáron álló újat – kezdte Fekete Szabolcs. – Egy ügyfelünk a kereskedés kirakatában elhelyezett járművet már kifizette, majd fél év múlva veheti át, mert addig a kereskedő nem tud betenni helyette másikat. Most hetente elmegy és megnézi, de még így is hamarabb hozzájut, mint egy teljesen újhoz. Mi 90 százalékban magánszemélytől vásárolunk, sokszor mire elmegyünk hozzá, a megbeszélt ár emelkedik – magyarázta.

70 százalék - közel ilyen mértékben drágultak két év alatt a meghirdetett autók a Vezess.hu adatai szerint.

Forrás: Datahouse

Sokan kivárnak a vétellel

Szabó Árpád kereskedése Veszkény és Szárföld között található, 30 éve foglalkozik a járművek adásával-vételével. Mint mondta, Olaszországból hozza be a kocsikat, mert Ausztriában a gyakran sózott utak miatt az ottani autók alváza korrodált. A szakember úgy látja, hogy erősen visszaesett a forgalom az árak emelkedése miatt. Az új járművek ára rövid idő alatt 1–2 millióval nőtt, ezt követi a használtaké – bizony, most sokan kivárnak a vétellel.

Spórolósabb osztrákok, németek

Sánta Csaba, a mosonmagyaróvári SIG Automobiles Kft. tulajdonosa elmondta: a magyar vásárlók még némi fenntartással közelednek a használt elektromos autókhoz, főleg a töltés bizonytalanságai miatt. Sok érdeklődő Ausztriában dolgozik, márpedig ott nem fogadják el azt a magyarázatot: azért késett, mert nem tudta tölteni az e-autót. A benzinesek közül a Fordot, Audit, Kiát, VW-t keresik, illetve egyre többen az egyterűeket, terepjárókat. A használt autók árának növekedésére ő azt a példát hozta fel, hogy a német, osztrák eddig háromévente cserélte a járművét, most ötévente. Korábban a nyugati megengedhette magának, hogy egy újonnan vásárolt kocsin néhány év alatt (átszámítva) tízmillió forintot bukjon el, most meggondoltabb. Az új kocsik ára 28 százalékkal nőtt, az euró árfolyama is magasabb, mint korábban. Ezzel együtt a januári forgalom nála erősebb volt, mint az elmúlt hónapokban.

Visszaesés, drágulás

Két év alatt közel 70 százalékkal drágultak a meghirdetett autók, adta hírül a Vezess.hu. Tavaly 830 ezer használt autó cserélt gazdát. Az import mennyisége 2022-ben 126.094 volt, ami 4,6 százalékkal alacsonyabb a 2021-ben regisztrált 132.205-nél. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 111.524 volt, ami 8,5 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 121.941-es értéktől.