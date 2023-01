A többgenerációs családi házban élő családok 2022 szeptemberétől rezsicsökkentett áron kaphatják a gázt. A kedvezményt azok is igénybe vehetik, akik olyan, társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban élnek, ahol legfeljebb négy lakás van, de közös gázórával rendelkeznek.

A kedvezmény idén abban az esetben is érvényesíthető, ha az önálló mérési ponton, a társasház alapító okirata szerinti albetéten belül több, legfeljebb négy lakás van. Nem kell önálló bejárattal rendelkeznie a lakásoknak, közöttük az átjárhatóság is megengedett. Hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a jegyzőtől, ő állapítja meg az ingatlanon található lakás rendeltetési egységek számát. Az eljárás kérelemre indul.