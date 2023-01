Háború elől menekültek

Mindenüket hátrahagyták a háború elől menekülők. Helyi cégek alakították át irodahelyiségeiket, hogy ukrajnai dolgozóik családjának tudjanak menedéket nyújtani, mások saját házukba fogadták be az ukrajnai rászorulókat, és az iskolák is megnyitották tornatermeiket. Hegyekben álltak az adományok, rengeteg tartós élelmiszert, ruhát, sőt, matracot és ágyneműt is felajánlottak. A helyi szervezetek közül többen az ideérkezők segítése mellett a magyar–ukrán határra is vittek segélycsomagokat.

Temető a talpunk alatt

Negyven sírból álló temetkezési helyet tártak fel a győri Ady Endre utcában. Egy társasház építését megelőzően tárták fel a régészek az utca elején lévő területet. A leletek a XVI–XVII. századból származnak, a feltárás azért is nagyon fontos, mivel erről a városrészről az adott korban csak szórványos információik vannak a szakembereknek. Ráadásul több sírba nem szokványos módon temették el a halottakat, a feltáráskor úgy tűnt, mintha több testet csak sietve behajítottak volna a gödörbe.

Új mentőállomás

Adyváros és Nádorváros határában letették az új győri mentőállomás alapkövét. A közel 3,5 milliárd forintos beruházás megtervezésénél fontos szempont volt a kórház közelsége, valamint az M1-es autópálya – mint különösen balesetveszélyes hely – könnyű megközelítése. A tervek szerint a kétszintes épületben többek közt 5–5 gépkocsiállás, autójavító, pihenő, gyakorló- és konditerem, valamint szauna is lesz.

Letették az új győri mentőállomás alapkövét.

Fotós: Nagy Gábor

A világkiállításon táncoltak

Dubajban tartották a Tiszta forrás világpremierjét. A Győri Balett, a Magyar Állami Népi Együttes és a kiváló magyar–marokkói énekeső, Guessous Mesi közreműködésével készült összművészeti darab volt a Magyar Pavilon egyik legfontosabb eseménye a világkiállításon. A produkció alapját Bartók Béla arab és magyar gyűjtései képezték.

Megdöbbentő szárazság

A több hónapja tartó csapadékhiány miatt sem az őszi, sem a tavaszi vetés nem volt túl biztató. Győr és Sopron környéke volt a legszárazabb a megyében, ezeken a területeken január és március között az ilyenkor szokásos csapadék harmada sem esett le.

Óvodások nyeregben

Mintegy ötszáz óvodás vett részt az első győri Póniolimpián a pinnyédi Rodeo Ranchen. A huszonhét intézményből érkezett gyerekeket három különleges bemutató programmal várták, a sorversenyen pedig pónikkal kellett feladatokat elvégezniük, például vizet vinni az állatoknak, átbújni a hasuk alatt, vagy óvónők és szülők segítségével nyeregbe pattanni. Az eseményt a Nemzeti Lovas Programhoz csatlakozva szervezték meg, hogy ezzel is népszerűsítsék a lovaglást és a lovas kultúrát a fiatalok körében.