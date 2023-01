Megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek.

A dokumentumokat január 18-ig, jövő hét szerdáig lehet beadni, senki sem késett még le róla.

Amennyiben egy szülő vagy gyám úgy látja, hogy tanköteles korú gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet.

Az Oktatási Hivatal (OH) honlapján elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amelyet a szülők ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak. A kérelmekről a döntést – szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával – a hatályos jogszabályok alapján az OH hozza meg. Tegyük hozzá: egyszer lehet kérelmezni a halasztást, másodjára gyakorlatilag senkinek nem adják meg, nagyon nyomós ok kell hozzá.

Lili nagyon várja

– Figyelembe vettük a szakemberek véleményét, ezen túl az ötéves kori szakszolgálati felmérések és fejlesztések alapján hoztuk meg döntésünket Lili édesapjával – hangsúlyozta Lendvai-Bognár Bianka, a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda óvónője. Ugyanis a gyermek otthon gyakran teljesen más arcát mutatja, mint az óvodában: attól, hogy a szülei körében szabadon rohangál és soha nem ül le, még lehet, hogy hosszan képes koncentrálni, ha szükséges.

Lendvai-Bognár Bianka kislánya, Lili decemberben volt hatéves, imád lovagolni, szívesen hallgat meséket. Ősszel már iskolába megy: nagyon várja. Korának megfelelően érett, édesanyja pedig úgy véli, nem érdemes visszatartani azért, hogy aztán egy évet unatkozzon az oviban. Csoporttársai jó része is iskolába megy már most. Az óvodában logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozások segítik, hogy a gyermekek felkészülten menjenek iskolába.

Az érdeklődő családokat Kozma Szabolcs és kollégái látják el tanácsokkal.

Fotós: Csapó Balázs

Néhány hónap is számít

Tóthné Major Veronika két gyermeke közül Ádám esetében két éve eredményesen kérelmezték a halasztást, tavaly szeptemberben kezdte meg az iskolát. Rebeka idén szeptemberben ülne be először az iskolapadba, de a szülők esetében is a halasztás mellett döntöttek. Mint az édesanya elmondta, Rebeka július végén született, éppen csak betöltené a hatodik évet.

Úgy látják, jót tenne neki, ha egy évet még kaphatna. Törékeny alkatú, félénk kislány, figyelme szóródó, nem nagyon ül meg egy helyben. Az ovisoknál sokat számít akár néhány hónap is, sorolta Tóthné Major Veronika. Ádám fejlesztőpedagógushoz járt, és jót tett neki, hogy egy évet még kapott az óvodában.

Az érettség hosszú folyamat

– A szülők általában bizonytalanok, hogy mikor válik alkalmassá gyermekük az iskolakezdésre. Kiemelt célunk, hogy folyamatos segítséget nyújtsunk a szülőknek és az óvodapedagógusoknak is – mondta lapunknak Kozma Szabolcs, a megyei pedagógiai szakszolgálat pannonhalmi tagintézményének igazgatója. Szakembereik minden hozzájuk tartozó óvodában tartanak iskolára felkészítő foglalkozásokat, Pannonhalmán és Győrújbaráton speciális terápiákat a logopédiai ellátás mellett.

— Próbáljuk megértetni, hogy legalább akkora probléma az iskolaérett gyermek további egyévi óvodai nevelése, mint az iskolaéretlen gyermek iskolába kerülése. Az iskolaérett gyermek unatkozni fog az óvodában és képességeit sem tudja megfelelőképpen kibontakoztatni. A szakember kiemelte, hogy a jó intellektuális képességek csak részben garantálják az iskolaérettséget. Hosszú folyamat vége, mire a gyermek éretté válik az iskolára. Pedagógiai szakszolgálatukban ezért is helyeznek nagy hangsúlyt a szűrésekre, fejlesztésekre.

Lendvai-Bognár Bianka és kislánya, Lili, valamint Rebeka és édesanyja, Tóthné Major Veronika a pannonhalmi óvodában.

Fotós: Csapó Balázs

Megadják, ha kérik

A tavaly Győr-Moson-Sopronból érkezett 985 kérelem 98 százalékában engedélyezték a halasztást – közölte érdeklődésünkre az Oktatási Hivatal.