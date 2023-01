Frédi bácsi tanárként, igazgatóként nemcsak a gyermekek, tanulók számára maradt emlékezetes, hanem valamennyi kollégának kínált egy olyan eszményi pedagógus ideált, amely a választott hivatás tökéletes megvalósítására törekedett. Nem akart Ő több lenni, mint ami a pozitív személyiségéből áradt, szeretetteljesen fordult a tanítványok, a munkatársak, a környezete felé. Minden nap alázattal végezte el a feladatokat, és közben nem felejtette el, hogy az iskola vezetése, a nevelés és oktatás mindennapi rutinjainak végeláthatatlan láncolata alapvetően rólunk, emberekről szól. Nemcsak szavakkal, de minden cselekedetével erre tanított, és közben törődött mindenkivel. Ez a személyiségében is rejlő egyszerű, de nagyon ritka összetevő mindig is megkülönböztette őt. Jellemző, hogy egykori tanítványait még évtizedekkel később is felismerte és név szerint köszöntötte. Ismerte, szerette az embereket, akikkel élete során találkozott, és ők is ismerték, szerették Frédi bácsit.

A tanításon kívül a labdarúgás kulcsszerepet játszott Frédi bácsi életében. Már egészen gyermekkorától kezdve a Soproni Vasutas Sportegyesület színeiben játszott, majd a ranglétrát bejárva hosszú éveken át tevékenykedett a klub színeiben edzőként és szakmai vezetőként. A pályán, és az iskolában is igazi csapatjátékos volt.

Fájdalommal búcsúzunk Kollégánktól. Munkája szeretete, a gyermekek iránti elkötelezettsége, szakmai tudása egyaránt példaként áll előttünk. A Soproni Tankerületi Központ Varga Alfrédot saját halottjának tekinti.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük!" - közölte portálunkkal a Soproni Tankerületi Központ.