A Széchenyi István Egyetem november végén rendezte a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia és Tehetségnap programsorozatát. A rendezvénnyel kapcsolatban Konczosné prof. dr. Szombathelyi Mártától, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnökétől megtudtuk: 253 hallgató adott be 217 pályamunkát – köztük – amelyből 24 angol nyelvűt – 36 szekcióban, nyolc karon, továbbá 69 művészeti kari hallgató nevezett 75 pályamunkával, további öt szekcióban. Újdonság, hogy az eseményen három középiskolás szekciót is rendeztek 22 diák részvételével.

A novemberi konferencián 179 hallgató 143 pályamunkával szerzett jogosultságot az Országos Tudományi Diákköri Konferenciára.

Az eredményhirdetésen kiderült, hogy 50 hallgató kapott első, 39 második és 13 harmadik díjat, valamint 63 hallgatónak osztott ki különdíjat a zsűri a szekciókban. Összesen 179 hallgató 143 pályamunkával szerzett jogosultságot az Országos Tudományi Diákköri Konferencián való részvételre, amelyet 2023 tavaszán rendeznek meg.

A korábban az International Scientific Workshopra csak prezentációval jelentkező hallgatók most pályamunkával is megjelentek a tudományos szekciókban. A novemberi TDK-n 21 külföldi hallgató vett részt 18 pályamunkával, amelyek közül nyolcat díjaztak. 13 hallgató díjat is nyert: két első, két második helyezés született és négy külföldi pályamunka lett különdíjas, öten pedig olyan kiemelkedően szerepeltek, hogy megszerezték az indulási jogot a 2023-as Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is.