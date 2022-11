– Az ötletet más könyvtárak adták. Szerettünk volna olyan olvasóinknak is lehetőséget adni a kölcsönzésre, akik akár munkaidejük vagy egyéb korlátozó tényezők miatt nem tudnak hozzánk ellátogatni az új nyitvatartási rendben – kezdte Szalayné Galambosi Tímea, a csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A könyvtári szolgáltatás ugyanis átmeneti helyen, a Városi Művelődési Központban vehető igénybe, szabadpolcos rendszerű könyvkölcsönzés formájában.

Szalayné Galambosi Tímea a gyakorlati tudnivalókra is kitért: – A teljes állományból lehet kölcsönözni, egy alkalommal 5 könyvet. Az érvényes beiratkozással rendelkező olvasó leadja felénk a kérését telefonon, e-mailben vagy messengerüzenetben, mi ezt feldolgozzuk, és 3 munkanapon belül válaszolunk és megbeszéljük az átadás idejét, ami jelen esetben hétfőnként és péntekenként van. Az online katalógusunk és a közösségi oldalon lévő könyvajánlóink is segítenek a böngészésben.

Tavasszal, ha visszamegyünk a könyvtári épületbe és elindul a normál nyitvatartás, szeretnénk, ha azok, akik eddig is helyben kölcsönöztek, továbbra is a könyvtárba jönnének. Amennyiben igény van rá, tervben van, hogy az idősebb, mozgásukban korlátozott olvasni szeretőknek és azoknak, akik ténylegesen nehéz helyzetben vannak, megmarad ez a kölcsönzési forma – mondta az igazgató, aki végül hozzátette, készülnek a karácsonyra, az adventi várakozás idején is érdemes lesz nyomon követni a közösségi oldalukra felkerülő tartalmakat.