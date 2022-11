Az öttagú család albérletben él Győrben, ahova a nyáron költöztek, miután az előző albérletüket felmondták, mivel a tulajdonosok eladták azt a lakást. – Nagyon nehezen tudtunk másik albérletet kivenni. Ha meghallották, hogy két kisgyerekkel költöznénk, elzárkóztak a kiadástól. Mígnem a nyáron ezt a Szent István úti, 4. emeleti lakást tudtuk bérbe venni, melynek a bérleti díja száznegyvenötezer forint – mesélte Andó Szabina Hedvig.

– Párom éppen munkahelyet váltott a nyáron, így most elmaradásban vagyunk a bérleti díjjal. Választanunk kell, ebben a hónapban melyik a fontosabb, a bérleti díj kifizetése vagy hogy a gyermekeinkkel meg tudjunk élni. A lakbér kifizetése után maradt pénzünk épphogy elég a megélhetésre, gyógyszerekre is havonta elmegy körülbelül 15 ezer forint. Kislányom, Elena Anna hároméves, most kezdte az ovit, kisfiam, Milán Arnold ötéves. Szerencsére a gyerekek ingyen étkeznek az óvodában – mesélte a huszonhat éves fiatalasszony, aki betegsége miatt nem tud, csak alkalmi munkát vállalni.

Szabina fájdalomcsillapítókon él.

Fotós: Rákóczy Ádám

– Műtétre várok, ami december elején lesz. Felépülésem után szeretnék visszamenni régi munkahelyemre, egy iskola konyhájára. Várom, hogy munkába állhassak – mondta el Szabina. A fiatalasszony párja festő-gipszkartonosként tudott elhelyezkedni. Fizetéséből és a családi pótlékból élnek. Olvasóink jóvoltából most kétszázezer forinttal tudtunk segíteni a családnak, hogy egyenesbe jöjjenek anyagilag. Elmondta, nagyon hálás a segítségért. Ő is tudja, milyen jó érzés adni, mert bár szerényen élnek, a gyerekek kinőtt ruháit, a már nem használt játékokat el szokta vinni a családsegítőkhöz. Most már csak fájdalommentes életre, egészségre vágyik.