Ünnepi díszbe öltözött a pannonhalmi apátság péntek este. A vendégeket lovas huszárok fogadták kürtszóval. A bazilikában a Szent Márton napi ünnepségen Hortobágyi T. Cirill főapát mondott ünnepi beszédet, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy Szent Márton az emberre, a másikra figyelő lelkületét kell eltanulnunk! – Bár az idén 1625 éve hunyt el Szent Márton, mégis eleven az emléke, gondolkodásra és cselekvésre ösztönöz személyisége, élete és tettei – mondta a főapát.

A Pulzus Vonósnégyes műsora után Molnár-Bánffy Kata, a Képmás Kiadó és a Salt Communications vezetője tanúságtétele után bejelentették a Szent Márton díj díjazottjait: az idén Áder János köztársasági elnök és Herczegh Anita, a Regőczi alapítvány alapítói kapták az elismerést.

Mint a méltatásban elmondták, Áder János soha nem feledkezett el gyökereiről. Bárhol élt, vagy szolgált, szívén viselte szűkebb pátriája, Csorna, illetve a Pannon-régió sorsát. Elnöki szolgálata során újra meg újra szót emel és aktívan cselekszik „Víz húgunk” és a teremtett világ, valamint „a földön magukra hagyva és elfeledve élők”, szegény és árva testvéreink érdekében. 2015. november 11-én a bazilikában Szent Márton példájára emlékezve így beszélt:

"Meg kell mutatnunk, hogy van bennünk figyelem és megértés a körülöttünk élők gondjai iránt. Meg kell mutatnunk, hogy az alázat nem divatjamúlt tulajdonság.” A körülöttünk élők gondjai iránti megértés: azoknak felfedezése, akik a környezetrombolás, a szegénység, a világjárvány áldozatai, Áder János elnöki munkásságának egyik legfontosabb záróköve.

Herczeg Anita hitvesként és társként osztozott férje, Áder János családteremtő és közösséget szolgáló munkájában a csornai gazdálkodásban éppúgy, mint az államfői szolgálat megvalósításában. Hamincöt éven keresztül folytatta bírói hivatását, s közben négy gyermeket nevelt. Anyai tudatossággal vállalt felelősséget számtalan fiatalért hazánkban és a Kárpát-medencében: betegekért, állami gondoskodásban élőkért, nagycsaládosokért, árvákért és félárvákért, kiemelkedően tehetségesekért és nélkülözőkért. 2021 áprilisában létrehozták a Regőczi István Alapítványt a Koronavírus Árváiért, amelynek küldetése, hogy a több mint kilencszáz árván vagy félárván maradt gyermeket a felnőttkor eléréséig támogasson és segítsen.

Áder János beszédében megköszönte az elismerést, jelezve, hogy van még tennivaló bőven.

Szent Márton-díj 2022

A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok attól a céltól vezérelve, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk, kulturális értékeink, továbbá a megvalósított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez, valamint kihasználja és egyben megőrizze a Pannon-térség egyedülálló adottságait, Szent Márton Díjat alapított a fenti célokat szolgáló kimagasló emberi teljesítmény elismerésére.

A Szent Márton Díjat az alapítók minden évben Szent Márton napjához kötődő ünnepségen adják át.

A díjat

2001-ben Nemeskürty István,

2002-ben Pungor Ernő,

2003-ban Nagy Gáspár,

2004-ben Kukorelli István,

2005-ben Mádl Ferenc,

2006-ban Szokolay Sándor,

2007-ben Sebestyén Márta,

2008-ban Melocco Miklós, továbbá férje helyett Gál Tiborné,

2009-ben Tringer László,

2010-ben Sólyom László,

2011-ben Ittzés János,

2012-ben Thész Gabriella,

2013-ban Rieger Tibor,

2014-ben Andrásfalvy Bertalan,

2015-ben Jankovics Marcell,

2016-ban Tardy László,

2017-ben Halzl József,

2018-ban Rolla János,

2019-ben a Szent Egyed Közösség,

2020-ban Somos László

2021-ben pedig Michael August Blume vehette át.

A Szent Márton Díjat az alapítók 2022-ben egyhangú döntéssel Áder János elnök úrnak és hitvesének, Herczegh Anita asszonynak, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért alapítóinak ítélték.

„Olyan ember, aki megtapasztalta a kemény kétkezi munka szigorú világát, aki ismeri, mit jelentenek a saját erőből való boldogulás küzdelmei, aki jól ismeri a jogtudomány összetettségét, és aki a politikai élet útvesztőiben is mindig az egyenes utat követte” – olvashatjuk Áder János életrajzában Lezsák Sándor szavait, amelyekkel 2012. május 2-án a parlamenti szavazás napján a megválasztott új köztársasági elnököt bemutatta. A 2012-ben megfogalmazott jellemzés vonásai 2022-ben, tíz év köztársasági elnöki szolgálat után mélyültek és igazolódtak az új szolgálatban, egyszersmind egy újabb – Szent Mártoni – értékkel árnyalódtak is.

Legyen szó Áder János életében az egyetemi tanulmányokról, az egyetem mellett végzett munkáról; a főváros hatodik kerületének lakásügyi osztályán, vagy a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetében kifejtett tevékenységéről; legyen szó három egymást követő országgyűlési képviselői ciklusáról, illetőleg házelnöki, majd európai parlamenti képviselői és bizottsági alelnöki munkájáról, nem feledkezett el gyökereiről. Bárhol élt, vagy szolgált, szívén viselte szűkebb pátriája: Csorna, illetőleg a Pannon-régió sorsát. Elnöki szolgálata során – talán éppen ennek a vidéknek szépségeiből és értékeiből merítve – újra meg újra szót emel és aktívan cselekszik „Víz húgunk” és a teremtett világ, valamint „a földön magukra hagyva és elfeledve élők”, szegény és árva testvéreink érdekében.

Áder János Szent Márton monostorába is rendszeresen visszatérő vendég és barát. 2012-ben egyik első útja Pannonhalmára vezet a felújított bazilika újraszentelésére. 2015-ben ő nyitja meg Pannónia hegyén a Szent Márton születésének 1700. évfordulójára rendezett emlékévet. És visszatér ide, mint nemzetközi tárgyalás színhelyére államfői minőségben, de visszatér a bencés diákokhoz is, hogy a teremtett világ megőrzésének fontosságáról tanítsa őket.

2015. november 11-én a bazilikában Szent Márton példájára emlékezve így beszélt: „Ma, 1700 évvel [Márton] születése után nekünk, 21. századi magyaroknak itt, Európában és a Kárpát-medencében be kell bizonyítanunk, hogy hallgatnunk kell a jó szóra. Meg kell mutatnunk, hogy van bennünk figyelem és megértés a körülöttünk élők gondjai iránt. Meg kell mutatnunk, hogy az alázat nem divatjamúlt tulajdonság.” A körülöttünk élők gondjai iránti megértés: azoknak felfedezése, akik a környezetrombolás, a szegénység, a világjárvány áldozatai, Áder János elnöki munkásságának egyik legfontosabb záróköve.

Áder János hitvese, Herczeg Anita asszony, hitvesként és társként osztozott férje, János családteremtő és közösséget szolgáló munkájában a csornai gazdálkodásban éppúgy, mint az államfői szolgálat megvalósításában. Anita asszony hamincöt éven keresztül folytatta bírói hivatását, s közben négy gyermeket nevelt. Anyai tudatossággal vállalt felelősséget számtalan fiatalért hazánkban és a Kárpát-medencében: betegekért, állami gondoskodásban élőkért, nagycsaládosokért, árvákért és félárvákért, kiemelkedően tehetségesekért és nélkülözőkért.

A covid-járvány idején férjével együtt hallanak egy hétgyermekes édesanyáról, aki lélegeztetőgépre került, és akiért imalánc indult. Talán éppen az érintett asszony, Viktória története az, amely arra indítja őt, hogy Jánossal együtt segítséget nyújtson a koronavírus miatt árván vagy félárván maradt gyerekeknek. A hétgyermekes szombathelyi édesanya egyik fia Pannonhalmán tanul, Anita asszony pedig a fiú jelenlétében tesz tanúságot ezen a helyen 2021. november 10-én alapítványuk indulásáról és küldetéséről. Ahogy a bencés gimnáziumban a Szent Márton-témahéten, úgy az egész országban az egyéni sorsokat komolyan vevő és megrendültséggel tiszteletben tartó személyességével inspirál és buzdít a felelősségvállalásra.

Áder János elnök úr és hitvese, Herczegh Anita asszony 2021 áprilisában létrehozta a Regőczi István Alapítványt a Koronavírus Árváiért, amelynek küldetése az, hogy a több mint kilencszáz árván vagy félárván maradt gyermeket a felnőttkor eléréséig támogasson és segítsen. Az elmúlt időben folyamatosan keresik meg a rászoruló gyermekeket és családokat, hogy az alapítvány segítségével előbb gyorssegélyt juttassanak nekik, a jövőben pedig havi rendszeres támogatással kísérjék majd életüket. Mindeközben Anita asszony és az alapítvány támogatókat szólít meg, jótékonysági aukciót szervez, mert tisztában van azzal, hogy az alapítvány küldetése több évtizedre szól.

Szent Márton életrajzában, a híressé vált köpenymegosztás kapcsán olvassuk: „Az Istennel eltelt férfiú megértette, hogy az Úr neki hagyta meg azt, akin senki sem könyörült.” Áder János és hitvese, Herczegh Anita megértette: az Úr nekik hagyta meg a tragikus világjárvány árváit és félárváit, anyagi kilátástalanságba és jogi tanácstalanságba került családjait. Mindezzel példát adnak közösségeinknek, hogy Szent Márton-i éber tekintettel keressük azokat, akiket senki nem vesz észre, akiken senki sem könyörül. Hívő tanúságtételükkel és sorsközösség-vállalásukkal rámutatnak arra is: végső soron mi magunk is könyörületre szoruló emberek vagyunk ¬– Isten irgalmának koldusai.