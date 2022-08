A Győri Állatmenhelyen hosszú távra gondolkodnak, és már évekkel ezelőtt megkezdték a felkészülést.

– A klímaváltozás miatt az időjárási szélsőségekre készülni kell. A menhely területén számos zöld növényt telepítettünk, amik most már folyamatos, természetes árnyékot biztosítanak az állatoknak – mondta el Nagy Péter, a menhely vezetője. – Ahol erre nincs lehetőség, például a járda miatt, a meleg idő megérkezése előtt napvitorlákat feszítünk ki. Emellett rendszeresen vízzel locsoljuk fel a kifutókat. A védenceink nagyobb itatótálakat kapnak, és a tartalmukat is gyakrabban cseréljük. A kutyusoknak pedig pancsolót is szokunk csinálni.

Az extrém hőségben a győri menhely nyitvatartási rendje is változik. Ilyenkor csak reggel, illetve kora délelőtt lehet sétáltatni a kutyusokat.

– Természetesen a mi állatainkat is megviseli a kánikula, de mindent megteszünk, hogy elviselhetővé tegyük számukra ezeket a napokat.

Fotó: Huszár Gábor

A Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületénél befogadók is kiemelten figyelnek. – Az állatok számára mindig van árnyékos hely és friss víz. Emellett a befogadók folyamatosan figyelik a kutyákat, nehogy napszúrást kapjanak, amink jelei az erős lihegés és a száraz orr – mondta el Szakonyi Imre, az egyesület elnöke. – Arra is figyelünk, hogy ne a melegben etessük az állatokat, valamint a mozgatás és a séta is inkább a reggeli vagy az esti órákban történik.

Szakonyi Imre azt is elmondta, ha valaki úgy véli, autóba zárt állatot lát, először mindig körültekintően győződjön meg arról, hogy a feltételezései helytállóak, és csak ezt követően hívjon rendőrt. Napon kikötött kutya esetén pedig az adott település jegyzőjét kell először értesíteni, valamint az állatvédőknek is érdemes szólni.

Nem csak a házi kedvenceket viseli meg az extrém meleg. A győri Xantus János Állatkert gondozói szintén azon dolgoznak, hogy elviselhetőbbé tegyék lakóik számára a kánikulát. Minden kifutót úgy alakítottak ki, hogy legyenek olyan árnyékos részek, ahova az állatok elvonulhatnak. Emellett jó pár tartóhely medencével is ellátott, ahol a hőségben hűsölhetnek az állatok. A nyári melegben a megszokottnál gyakrabban cserélik az ivóvizet is. Az állatok napi menüjében pedig hőség esetén hűsítő finomságok is szerepelnek, például a majmok előszeretettel fogyasztják a Zoo táboros gyerekek által joghurtból és gyümölcsökből készített fagyit.