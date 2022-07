18.26 - Élőben jelentkezünk a helyszínről

Az eredmény a ponthatárok közzététele után az E-felvételiben is megnézhető.

A felvi.hu statisztikái szerint idén 99 192 diák jelentkezett az ősszel induló felsőoktatási képzésekre.

A ponthatárok határozzák meg, hogy a jelentkező az általa megjelölt melyik képzésre kerül be. Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt.

Így születnek a ponthatárok

Egy képzés ponthatárát az intézmény kapacitása mellett az befolyásolja, hogy hányan és milyen eredménnyel jelentkeztek oda. Minél több magas pontszámú jelentkező listáján szerepel az adott szak az első helyen, annál magasabb lesz ott a ponthatár. A felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a minimális ponthatárt a hozzájuk jelentkezők számára. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását.

8-kor indul a kihirdetés

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint csütörtök este nyolc órakor György László, a KIM innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és vállalkozásfejlesztésért felelős államtitkára, valamint Vanó Renáta, az OH felsőoktatási elnökhelyettese indítja el a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését a Városligetben.

Ne izgulj egyedül!

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az Oktatási Hivatal (OH) és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. a fővárosban a Városligetben rendezi meg a Pont ott partit, ahol a felvételizők a ponthatárok mellett a felsőoktatási lehetőségeket bemutató programokon is részt vehetnek.

A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén sem csak a budapesti helyszínen kísérhetik figyelemmel, több vidéki városban - Debrecenben, Egerben, Győrön, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szegeden - is lesz ponthatárváró rendezvény.

Győrben a HÖOK - Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Bridge Hallgatói és Oktatói Klub és Széchenyi István Egyetem szervezésében a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub ad otthont az Pont Ott Partinak, ahol a felvételizők este fél 7-től élhetik át együtt a ponthatárok kihirdetésének izgalmait.

A győri ponthatárváró esemény tervezett programja:

18:30 - Kapunyitás

18:30 - SZE Kollégiumi Stúdió

19:30 - Megnyitó

19:45 - Köszöntők

20:00 - Felsőoktatási ponthatárok kihirdetése

20:00 - SZE Kollégiumi Stúdió

21:30 - NEMAZALÁNY x SOFI

22:30 - Programzárás

