Sok kicsi sokra megy – tartja a mondás. A búzaszem pedig nagyon pici, de ha sokat összeadnak belőle, sok helyre jut. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a magyar gazdák önzetlen, segítő szándékú összefogása.

Immár tizenkettedik alkalommal gyűjtik össze az életet adó gabonát, hogy kenyeret adhassanak a rászorulóknak. A program 2020-ban és 2021-ben a koronavírus-járvány ellenére rekordokat döntött. Soha ennyien nem álltak a program mellé, a határon túli adakozó gazdák száma kimagaslóan megemelkedett. A kezdeményezés sikerességét mutatja, hogy tavaly több mint nyolcezer Kárpát-medencei magyar gazda mintegy 1100 tonna terményadományt ajánlott fel, a pénztámogatás pedig a korábbi többszörösére emelkedett. Így mintegy százezer rászoruló honfitársunkon tud évről évre segíteni, majdnem 600 kedvezményezett szervezeten, intézményen keresztül.

– Győr-Moson-Sopron megyében tavaly 191 megyei gazdálkodótól 22.460 kilogramm búzát gyűjtöttünk össze, melyből a csornai malom 13.475 kiló lisztet őrölt. Összesen 8675 kilogrammot osztottunk szét tizenhárom térségbeli intézmény között, 4800 kilogrammal pedig megyén kívüli szervezeteket támogattunk. Adományban részesült a csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ, a mosonmagyaróvári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, a Csornai Premontrei Apátság, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csornai Szervezete, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltsége, a Família Nagycsaládosok Egyesülete, a Győri Egyházmegyei Karitász, a Szentlélek Templom- és Otthonfenntartó Alapítvány, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, a csornai Margit Kórház, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Vöröskereszt Csorna-Kapuvári Szervezete. A lisztadományból közvetve közel tízezer rászoruló részesült – számolt be a tavalyi eredményekről Németh Gergely, az agrárkamara megyei elnöke.

A program szervezői – a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) – mindig más külhoni térségben tartják meg a hagyományos nyitó- ünnepséget, erősítve a határon túli szolgálatot, valamint az összetartozás és szolidaritás eszméjét. Idén is a sarjadó búza megáldásával indult el tavasszal a program Erdélyben, a székelyföldi Nyárádszeredán. Azóta megérett a búza, már folyik a betakarítás.

A kajárpéci gazda, Major Béla szerdán fejezte be az aratást. – Én már akkor részt vettem alapítóként a Magyarok Kenyere programban, amikor tizenegy évvel ezelőtt elindult. Minden évben adományoztam búzát, és mint gyűjtőpont is részt veszek az akcióban, mert jól ismerem a gazdákat. A kenyér alapvető élelmiszer. Mi, gazdák termelünk, dolgozunk és mindig bennünk van az a tudat, hogy segítsünk a másikon. Úgy gondoljuk, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy mindenki asztalára jusson belőle. Támogatom ezt az ügyet, mert úgy érzem, hogy amit nekünk a föld ad, abból juttatnunk kell oda, ahova nem jut. Egyre több adományozó van, egyre többen tudnak az akcióról, de mindig több a rászoruló. Ezért fontos, hogy minél többen vegyenek részt a kezdeményezésben. Nem a búza mennyisége a fontos, mert a keveset is meg kell köszönni – vallja a Major Béla.

GyűjtőhelyekAugusztus 20-ig várják a gabona- felajánlásokat az alábbi gyűjtő- pontokon:

Szany, Kis u. 11. – Németh Gergely (+36-70/390-2670); Kajárpéc, Miklósmajor 1. – Major Béla (+36-30/256-4510); Újrónafő, Kossuth u. 21. – Krass-Tóth Melinda (+36-30/620-0991); Fertőszentmiklós, Virágvölgy u. 14. – Kovács Jenő (+36-30/959-1840); Egyházasfalu, Fő utca 87. – Derdák Gábor (+36-30/396-8317).

A pénzadományokat az MKB Bank Nyrt. 10300002-10623342-49020015 számlaszámra lehet utalni. A közleményben fel kell tüntetni: Magyarok Kenyere.