- A Soproni Egyetem mára hazánk legjelentősebb zöld egyetemévé vált, a szervezeti és képzési struktúraváltást követően ezen célkitűzéseink még markánsabban jelennek meg - mondta prof. dr. Fábián Attila rektor, utalva arra, hogy az intézmény több nemzetközi rangsorban is nagy mértékű előrelépést tudhat magáénak az elmúlt esztendőben ezen a területen. - Kijelenthető, hogy az egyetem a közép-európai régió megkerülhetetlen oktatási és tudományos szereplőjévé vált - hangsúlyozta ünnepi beszédében a rektor.

- A fa a 21. század építőanyaga. Nincs alternatívája a környezettudatos, valamint a körkörös gazdálkodás, építés és tárgyalkotás területén - mondta el a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar hatvan éves múltjára is visszatekintő beszédében prof. dr. Magoss Endre dékán. Hangot adott annak a meggyőződésének is, hogy az oktatók az adott szakma fortélyai mellett a gyorsan változó álláspiaci kihívásokra is felkészítették a hallgatókat.