– Épül-szépül a falunk – válaszolta Molnár Vilmos arra a kérdésre, hogy mi újság mostanában Potyondon. A polgármester büszkén körbe is vezeti látogatóit falujában, és valóban, szinte minden utcában munka folyik. Látványos közterületi beruházások. Molnár Vilmos gyorsan megjegyzi: a helyiek összefogása, munkája nélkül nem jutnának ilyen gyorsan előre, és sorolja:

– Ki kell emelnem, hogy a Magyar Falu Program keretében valósul meg a legtöbb beruházásunk. Így készült el például az úgynevezett Szélkertaljai út aszfaltozása a temetőnktől a focipályáig, 320 méter hosszan, a temető felőli részén parkolók kialakításával. Sikerült mellette kiépíteni a közvilágítást is. Ugyancsak befejeződött a Szabadság utca nyugati oldalán 150 méternyi térköves járda. Szépen halad a boltunk felújítása, a vállalkozó igencsak melléáll és azon van, hogy mielőbb nyithassa az üzletet. Bízunk benne, hogy nyárra sikerül is neki.

Potyondon már évek óta nem volt bolt. A Magyar Falu Program lehetőségét kihasználva egy vállalkozás pályázott a felújítására, és a támogatás segítségével működteti majd.

– A potyondiak nagyon örülnek neki, hiszen így nem kell Csornára eljárni a vásárlásokat megejteni. A vállalkozóval már beszélgettünk erről, és úgy vélem, hogy a helyiek igényeit figyelembe véve üzemel majd az üzlet. Például a nyitvatartása is rugalmas lesz – tette hozzá Molnár Vilmos. – Folyamatban van aztán a ravatalozó felújítása, és helyezünk ki újabb urnahelyeket is. A sírkert kerítését is rendbe tesszük, még a köszönő, azaz az első oldal van hátra. Ez a leghosszabb szakasz, bízunk benne, hogy pályázati támogatással arra is sor kerülhet. Készülünk a katolikus templom rekonstrukciójára is. Az egyházközség nyert rá támogatást, persze az önkormányzat is megad minden segítséget. Folyamatosan szépül és bővül játszóterünk és sportparkunk, és tervezzük a faluházban lévő kultúrterem és előtte a terasz rendbetételét.

Molnár Vilmos még kifejtette: benevezik a községet a Virágos Magyarország programba, hiszen az önkormányzat és a Potyond Jövőjéért Egyesület összefogásával felvirágozták a köztereket és rendszeresen csinosítják a falut. – Szerencsére ebben a helybeliek is partnerek és odafigyelnek környezetükre. Rövidesen falunapot és elszármazott-találkozót rendezünk. Büszkén mutatjuk majd meg elkerült földijeinknek egykori lakóhelyüket – jelentette ki a polgármester.