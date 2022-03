Szíj Róbert 25 évig Kijevben vezetett cégeket, többek között 8 évig vezérigazgatója volt egy lottócégnek, tv-műsorokat készített. 2018 óta foglalkozik ukrán munkavállalók magyarországi integrálásával és foglalkoztatásával. A háború kirobbanásáig saját toborzóirodájuk volt Kijevben. Mint elmondta, Ukrajnában kevés a munka, a 2014-es forradalom után pedig sok minden még nehezebbé vált. Cége 170 embert alkalmaz, méghozzá hivatalosan, papírokkal, bejelentve, ezzel egyike a legnagyobb ukrán munkáltatóknak.

Az édesapa Téten dolgozik

– Mindannyiuknak élnek a háború sújtotta országban rokonai, ismerősei. Aggódnak. Mindent megteszünk, hogy segítsük azokat, akik bajba kerültek. Most érkeztünk vissza a moldáv–ukrán határról. Két kollégám két anyukával buszra ült, és három gyermekeket hozott át Odesszából, végig Románián. Szüleik nálunk dolgoznak. Beregsurányból a kollégám szintén két gyermekkel érkezik. Dnyipropetrovszkból egy család most érkezett meg a menekültvonattal, az édesapa Téten dolgozik – avatta be lapunkat Szíj Róbert. Mint mondta, a bencésekkel, Kelemen atyával és az Európai Borlovagrend részvételével, Tagai István vezetésével pénzt és adományokat gyűjtenek. Járműveik, kapcsolataik, nyelvi tudásuk szintén jól jön most.

Fotók: Csapó Balázs

Tömött vagonok

Az egyik családnak egy önkéntes ajánlotta fel a lakását három hónapra. Akiknek nincs ilyen lehetőségük, azok az egyetemen, az Olimpiai Sportparkban kapnak ideiglenesen elhelyezést, az önkormányzat és más szervezetek által teremtett szálláshelyeken. Irodájában mindenki beszél oroszul, ukránul. A frissen Győrbe érkezett családdal is az egyik munkatárs, Mariann tolmácsolásával válthattunk szót.

– Mindent ott kellett hagynunk egyik pillanatról a másikra. Nincs olyan nap, hogy ne sírnánk – kezdte történetét az édesanya, Szvetlana Tonkostan, aki lányai­val, a kicsi Mariával és Krisztinával érkezett. – Láttuk, hogy a helyzet óráról órára romlik, így döntöttünk: amit tudtunk, összeszedtünk fél nap alatt, és kimentünk a vasútállomáshoz, ahonnét óránként indulnak a vonatok a határra. A vagonok tömve voltak.

Romokban az ország

Kamjanszke városában nincsenek harcok, de egyre több magát ukránnak kiadó orosz katonát lepleznek le. A közeli Dnyipróban a repülőteret és felszállópályáját felrobbantották. A logisztika nehézségei miatt nem lehet feltölteni a boltok polcait. – Az iskola most tett közzé egy felhívást, hogy várják a gyerekek jelentkezését: Molotov-koktélokat kell készíteni. Fegyvereket nem osztottak szét, de sok vadász elővette a puskáját – ömlött belőle a szó.

Fosztogatók figyelnek

A cég munkatársai, Liszenko Gergő és Ulbrich Róbert Győrből indulva a moldáv határnál vette fel a három tegnap ideért gyermeket, oda Odesszából mások vitték őket. Az ukrán szakasz veszélyes, sajnos vannak, akik fosztogatnak: a minap öltek meg útonállók egy édesapát, aki Herszonból menekítette volna a családját. Szíj Róbert azzal fejezte be: a menekülők java még úton van. Akik a keleti frontvonalból indultak útnak, még csak most érnek majd hozzánk.