Végleg bezár a Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum (rövid és közismert nevén PÁGISZ) uszodája, terjedt el a városban a hír. Lapunkhoz is több szülő fordult ezzel kapcsolatban, ezért megkerestük a működtetéséért felelős Győri Szakképzési Centrum képviselőjét, Gede Eszter kancellárt.

- A hír igaz, az intézményben működő tanmedence sajnos életveszélyessé vált, amelyet két független statikai szakvélemény is alátámaszt. Az ősszel készült szakvélemények a medence aládúcolása mellett fél évre engedélyezték a medence további használatát, amely 2022. március végén jár le. A fentiekről a bérlők is tájékoztatást kaptak, és a bérleti szerződést is csak eddig az időpontig kötöttük meg velük - tájékoztatta lapunkat Gede Eszter.

Mint elmondta, a szakvélemény értelmében a tanmedence szerkezete menthetetlen, így csak annak elbontása lehetséges. Hozzátette, hogy a medence elbontása után a Győri Szakképzési Centrum a medencetérben az iskolában tanuló középiskolás korosztály igényeinek is megfelelő edzőtermet tervez kialakítani a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása érdekében.

- A kényszerűségből adódó funkcióváltás az épületrészt nem érinti, annak elbontását nem tervezzük, sőt annak energetikai felújítása is folyamatban van. A Győri Szakképzési Centrum továbbra is elkötelezett diákjai testi és lelki egészségének megőrzéséért és lehetőségeihez mérten mindent megtesz a testmozgás népszerűsítéséért, és a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek megteremtéséért, amelyet a Centrumhoz tartozó iskolákban számos felújított tornaterem, sportpálya és kültéri fittneszpark is jelképez - fejtette ki Gede Eszter kancellár.