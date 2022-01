Komoly pályázatok benyújtásáról döntött csütörtöki ülésén a csornai képviselő-testület. Az „Élhető települések” elnevezésű kiírásra nyújtja be igényét a város, melyen a csapadékvíz- elvezetés fejlesztésére, kerékpáros-beruházásra és sportos építkezésre kér támogatást az önkormányzat. Több száz millió forintos fejlesztési forráshoz juthat Csorna, ha eredményes lesz a pályázat.



Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elmondta: a csapadékvíz-elvezető hálózat felújítására, korszerűsítésére két pályázatot nyújtanak be, azaz két ütemben valósítanák meg a terveket. A kivitelezés érintené az Erzsébet királyné utcát, a Köztársaság utcától a vasút menti árkot és a Rét utcát. Természetesen a környékbeli utcák vízelvezetését is megoldaná a beavatkozás. A projekt összköltsége maximálisan 400 millió forint lehet.

A második ütemben a Szeder utca főút felőli szakaszán oldanák meg a vízelvezetést és a Vilmos parkban az úgynevezett nagytó, azaz záportározó me- derrendezésére is sor kerülne. Ebben a fázisban a Jázmin utcában is dolgoznának a szakemberek. A beruházás maximális költsége 240 millió forint lehet.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin hozzátette: a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha konzorciumi formában nyújtják be az igényüket. Ezért a csornai önkéntes tűzoltó-egyesületet kérték fel az együttműködésre. Az ő feladatuk lenne a nyilvánosság biztosítása, illetve a témában a helyiek szemléletformálása.



A következő pályázattal kerékpárutat alakítanának ki Csornán. A fejlesztés összköltsége 480 millió forint lehet. Két helyszínt választott ki az önkormányzat: kerékpárút épülne a Szent Antal-temetőnél lévő körforgalomtól egészen a kis-csornai városrész határáig, illetve a Rákóczi-iskolától a termálfürdőig. Ennél a pályázatnál a Városi Művelődési Központ lesz az önkormányzat partnere.



A negyedik pályázattal egy tekepálya építéséhez kér támogatást a város. Az elkészített koncepció szerint a projekt tervezett költsége maximum 400 millió forint. A tervek szerint a létesítményt a városi sporttelepen építenék meg a leendő sportcsarnok közelében, a Toldi utca felőli oldalon. Ezt a pályázatot a Csorna Projekt Kft. nyújtja be az önkormányzat partnerségével.