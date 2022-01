Tavaly nagy hangsúlyt fektettek Petőházán az infrastruktúra fejlesztésére, csapadékvíz-elvezető rendszert alakítottak ki, megkezdődött az új településrészen az utak aszfaltozása, valamint a közösségi élet újraindítása is fontos szerepet kapott.

– Az elmúlt egy esztendő a kormány által biztosított pályázati támogatások kihasználásáról szólt, amit szeretnénk folytatni. Kiemelném, hogy elkezdtük a Jókai utca környékén található útszakaszok leaszfaltozását, amit a tervek szerint idén folytatunk és megkezdődhet a sportöltöző felújítása is. Vannak olyan pályázataink is, amiknek a kivitelezése átcsúszott erre az évre, de számos új támogatásra is pályázunk – kezdte el Lévainé Soós Klára, Petőháza polgármestere.



– A napokban kezdődött el egy fontos projekt, ami nemcsak az itt élőknek segítség, de turisztikai szempontból is fontos szerepet tölt majd be. Kerékpárutat alakítunk ki Petőháza–Fertőd között pályázati támogatással.

Az első szakasz a Magyar Falu Program 44 millió forintos támogatásával valósulhat meg. A kivitelezési munkák január első hetében kezdődtek meg. A második ütemre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatására adtunk be igényt. Ez az ütem kapcsolja majd össze a két települést – fejtette ki a polgármester. Hozzátette, a kerékpárturizmus a reneszánszát éli, ami nemcsak a mozgás szempontjából fontos, de egyre többen bicikliznek. A kerékpárút biztonságosabbá teszi a két település közötti közlekedést.



Az év elején több Top Plusz pályázati kérelmet nyújt be a petőházi önkormányzat. Az elnyert támogatásokkal a sportöltözőt és az óvodát energetikai szempontból korszerűsítenék, illetve az utóbbi intézmény esetében bővítenék az udvart és modern játékokkal, sportpályával látnák el. A településen kiemelkedő szerepet tölt be a közösségi ház, amit napelemekkel szerelnének fel, és időszerűvé vált a turisztikai intézményeink korszerűsítése is.

– Meglátjuk, hogy március környékén milyen feltételekkel írnak ki turisztikai pályázatot, de szeretnénk erre is benyújtani kérvényt. Illetve a közoktatási intézményeink bővítéséről is gondoskodnunk kell, hiszen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyre több a gyerek a településen és a férőhelyek kezdenek betelni. A következő évek kimutatása pedig azt mutatja, hogy a jövőben még több gyerekre számíthatunk – mondta el Lévainé Soós Klára.

A fiatalodó településen 70 új építési telket alakítanak ki az arborétum szomszédságában, ez pedig még indokoltabbá teszi majd az óvoda és iskola bővítését.

– A rendezési tervünk módosítása megtörtént, jelenleg a telekosztás zajlik. Reméljük, hogy hamarosan érkezhetnek az érdeklődők kijelölni a telkeket – tekintett a jövőbe a polgármester.



A petőházi civil szervezetek is aktívan kiveszik a részüket a település fejlesztéséből és a közösségi életéből egyaránt. Pályázatokat nyújtanak be a céljaik eléréséhez és ahhoz is, hogy rendezvényeket szervezzenek.

– Múlt év nyarán tartottunk egy háromnapos fesztivált, majd novemberben kolbászolós napot, amelyen a település egyesületei sütöttek tepertőt, töltöttek kolbászt és osztottak meleg italt – emlékezett vissza Lévainé Soós Klára. Kiemelte, idén is számos közösségi programot terveznek a szervezetekkel közösen.