– Számunkra tavaly november és december az adományozást jelentette, a CBA áruházlánccal együttműködve ötszáz kilogramm tartós élelmiszert tudtunk összegyűjteni. Sok támogatást kaptunk az országos egyesülettől, az SMR Hungary Bt.-től, a Henkeltől, valamint több magánszemélytől is. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány pedig hatvan, „szeretettel” megtöltött cipősdobozt ajánlott fel számunkra, a sok segítségnek köszönhetően több mint száz rászoruló nagycsaládost tudtunk támogatni a térségben a tavalyi év végén – osztotta meg lapunkkal Orbán Józsefné Anna, a mosonmagyar­óvári nagycsaládosok elnöke.

A karácsonyi gyűjtések után az idei év is elkezdődött, amely ezúttal sem lesz híján a különféle programoknak. – Februárban két rendezvényünk lesz, 12-én a jubiláló házaspárjainkat köszöntjük fel, illetőleg lesz egy tavaszváró összejövetelünk is a hónap végén a Part Rendezvényházban. Szeretnénk majd részt venni, mint minden évben, a városi szemétgyűjtő akcióban, mivel a természetvédelem és a környezetbarát gondolkodás is hangsúlyos szerepet kap az egyesület életében. Április 23-án sport- és egészségnapot tartunk a Wittmann parkban. Nyáron családi napot szeretnénk rendezni Dunaszigeten az Ökoparkban és Óváron a Bicónál. Szeptember kiemelt programjaként a Sobri Jóska Kalandparkba utazunk, a NOE Országos Őszi Találkozójára – ecsetelte idei programjaikat az egyesület elnöke, majd hozzátette:

– Természetesen idén is lesznek adománygyűjtő programjaink, szeptember előtt az Auchan áruházban gyűjtünk iskolakezdésre, novemberben pedig a CBA-ban lesz tartósélelmiszer-gyűjtésünk. Idén fontos esemény még az életünkben, hogy együttműködési megállapodást kötünk a tavaly december óta működő Új Esély Központ működtetőjével, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval, melynek keretében segíteni fogjuk egymás munkáját – tette hozzá Orbán Józsefné Anna.