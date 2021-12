Az instagramján osztotta meg a magyar Közút, hogy az M85-ös autóút Csorna és Fertőrákos csomópont közötti új részén már csak a Sopron-kelet és Fertőrákos csomópont közötti szakaszának utolsó simításain dolgoznak a kivitelezők. Sopron hűségesküjének 100. évfordulójára, azaz már idén év vége előtt, a tervek szerint december 10-én forgalomba helyezhetik az utat.

Fotó: Magyar Közút / Instagram

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában időközben a Pozsonyi út burkolatának és szegélyének a felújítása is befejeződött az előzetes tervekhez képest 120 méterrel hosszabb szakaszon, egészen a Nezsideri utcáig. A Pozsonyi út felújítása és a Mély út megépítése azért volt fontos, mert az M85 Fertőrákosi csomópontig történő átadásával ezen a szakaszon megnövekszik majd az országhatár felé irányuló és az onnan érkező forgalom, amit a temetőnél található körforgalom nem tudott volna torlódások nélkül elvezetni.

Fotó: Magyar Közút / Instagram

A Bécsi dombi alagút építési munkái is jól haladnak, a bal járat fejtése már meghaladta az 500 métert, a jobb járatban pedig a 220 méterhez közelít az alagútépítő. Az M85 V. szakaszának és az észak-nyugati elkerülő út földmunkái is a végéhez közelednek, mindkét részen töltést és fagyvédő réteget építenek. Ugyanakkor folyik az árkok és a rézsűk kialakítása, illetve több műtárgynál is elindultak a munkák.