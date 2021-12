A Győr-Szol zrt. földgázellátását 2014. július 1-jétől a Global NRG Zrt. biztosítja. A két cég között jelenleg érvényes földgáz-kereskedelmi szerződés határozott idejű. Október 1-jétől kezdődik és jövő év szeptember 30-ig tart. A szerződés ez idő alatt rendes felmondással egyik fél részéről sem mondható fel. A szerződésben szabályozott rendkívüli felmondási és megszűnési okok nem állnak fenn.

Ennek ellenére a Global NRG Zrt. október 26-án kelt levelében a drasztikus gázárváltozás miatt szerződésmódosítást kezdeményezett. A 2021/2022. gázévre vonatkozó szerződés módosítását és a 2020/2021. gázév 2021. áprilistól szeptemberig tartó időszakában elszenvedett veszteségének részleges megtérítését. Nem kis összegről, 400–500 millió forintos többletkiadásról lenne szó. A Győr-Szol zrt. több tárgyalást, egyeztetést folytatott a gázkereskedővel.

A közgyűlésen Prédl Antal, a Győr-Szol zrt. vezérigazgatója elmondta, a földgázszállító partnercég, a Global NRG Zrt. az érvényes szerződést azért szeretné felülvizsgáltatni, mert a mostani árak mellett számukra a jelenlegi szerződés árai veszteségesek. Azt is jelezték, ha nem sikerül megállapodniuk, akár fel is bontják azt.

A közgyűlés elé négy opció került, a képviselők a negyedik változatot szavazták meg, négy képviselő tartózkodott.

– Bár az ellenzéki képviselők nem szavazták meg, ezt a helyzetet meg kell oldanunk, ezért tárgyalásra adtunk engedélyt a Győr-Szol zrt. vezérigazgatójának. Az más kérdés, hogy egy fel nem mondható szerződés felrúgása mögött milyen etikai, jogi kérdések vannak – erősítette meg dr. Dézsi Csaba András polgármester. Előfordulhat-e, hogy a szolgáltató nem szolgáltat és fűtés nélkül maradnak a győriek? – kérdeztük a polgármestert.

– Nem fordulhat elő, mindenképpen be fogjuk szerezni a gázt, ha a beszállító jogtalanul felrúgja a szerződést, akkor is. Felmondás után hét napunk van arra, hogy a szabadpiacon beszerezzük, aminek most az egekben van az ára. Ha ezt nem tudjuk megtenni, az állam átveszi a hőszolgáltatás üzemeltetését. Tehát nem maradnak hőszolgáltatás nélkül a győriek – szögezte le a polgármester.