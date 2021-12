– Örömteli esemény volt. Nagy lehetőség, hogy a papi hivatásra készülhetek, aminek látványos mérföldkövéhez érkeztem. Ez az öltözet lehetőség és felelősség is, ami befelé és kifelé is irányul. Szeretnék ezzel példát mutatni a fiataloknak, hogy ők is elindulhatnak ezen az úton, de ez egyben felelősség is, hogy mindig méltón öltsem fel.