Idén is Presztízs-díjjal ismerték el az év vállalkozását, az év mezőgazdasági vállalkozását, az év kisvállalkozóját, az év üzletemberét, és az év innovátorát és gazdára talált a kamarai Presztízs-díj is. Szintén hagyomány már, hogy a Presztízs-díjasok társasága is odaítél egy díjat valakinek, aki bár nem kifejezetten gazdasági termelő, ugyanakkor szervezői, oktatói, vagy egyéb munkájával elősegíti és élénkíti a megye gazdasági életét. A kitüntetettek díjként Lebó Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész plasztikáját vehették át. A Presztízs-díj anyagi juttatással nem jár, a díjak mellé azonban a megye napilapja, a Kisalföld egy-egy kommunikációs, hirdetési csomagot biztosít, amelyet nyertesek használhatnak fel.