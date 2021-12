– Győr-Moson-Sopron megye 183 településén 2020 novemberében 96 helyen nem volt közművelődési szakember. Megyei szinten ebben a programban 63 településsel és 13 egyéb szervezettel kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti Művelődési Intézet. A programnak köszönhetően 56 közművelődési asszisztenst foglalkoztathatnak az önkormányzatok, egyéb szervezetek 12 főt, a rehabilitációs ellátásban részesülők közül pedig még öt embert – számolt be a program zárásán Tóthné Boda Éva megyei igazgató, aki azt is elmondta, hogy OKJ-s képzéseket is szerveztek, amelyeken a megyéből 59-en vettek részt.