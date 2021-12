Az épület energetikai megújítását szolgálják a már említett nyílászárócserék és az utólagos külső hőszigetelés is, ami a falak mellett a tetőre is kiterjed. Nagy hangsúlyt fektettek a tervezéskor arra, hogy – legalább részben – megtörténjen az akadálymentesítés is. Ennek leglátványosabb eleme minden bizonnyal az a látványlift lesz, amit a jelenlegi lépcső által körülölelt területen helyeznek el. Emellett három automata ajtót építenek be és akadálymentesített vizesblokkot is kialakítanak. Az épület megújításával együtt új tereket is kialakítanak: az udvar állandó lefedése mellett a padlásteret is beépítik.