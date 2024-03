A Komáromi Járási Ügyészség indítványára a bíróság a férfit 4 év 6 hónap fegyházbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, a lefoglalt kábítószert elkobozta. Az ügyész a szabadságvesztés súlyosításáért, a vádlott és védő enyhítésért jelentett be fellebbezést, így másodfokon tovább gyűrűzik az ügy.

A vádirat szerint a férfi 2021. augusztus 30-át megelőzően amfetamint és metamfetamint szerzett, amelynek egy részét elfogyasztotta, a maradékot magánál tartotta. Az elkövető 2021. augusztus 30-án 05 óra 05 perckor Komáromban, egy parkolóban személygépkocsiban aludt, amikor a rendőrjárőrök lecsaptak és átvizsgálták. Az intézkedés közben a hatóság lefoglalta a drogos fecskendőben tartott metamfetaminját

Ezután a férfi továbbra is szerzett be különböző drogokat: marihuanát és metamfetamint, amelyből fogyasztott is. Az elkövető 2021. december 12-én 00 óra 20 perckor Kapuváron tartózkodott, amikor a rendőrjárőrök ismét igazoltatták. Ekkor a férfi kabátjának zsebéből foglaltak le kábítószert.

A lefoglalt összes drog mennyisége több, mint háromszorosan haladja meg a jelentős mennyiség alsó határát. A büntetett előéletű vádlottat a bíróság már 2019-ben kábítószer birtoklásának bűntette miatt 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.