Újra és újra előfordul, hogy utcai árusok zaklatják egy-egy falu lakóit. Jellemző rájuk, hogy erőszakosak és különböző indokokkal akarnak bejutni a házakba. Van, hogy paplant árulnak, vagy éppen tollat szeretnének vásárolni. Előfordul, hogy csatornaszerelőként jelentkeznek. Közös bennük, hogy az emberi jóhiszeműséget használják ki.

Az elmúlt hónapokban a Rábaközben is több községből jelezték gyanús alakok megjelenését. A rendőrség mellett a polgárőrök is kiemelten figyelnek a jelenségre. „Ha illetékességi területünkön fordul elő, azonnal megtesszük a szükséges intézkedéseket” – tudtuk meg Csányi Gábornétól, a Csorna–Kapuvár Járás Polgárőr Egyesületek titkárától. Hozzátette: a polgárőrök ilyenkor ellenőrzik a házalók engedélyét. Általában azonban ilyennel nem rendelkeznek, hiszen a jegyzők az engedélyek kiadásáról értesítenék a polgárőrséget is. Az árusokat, miután a gépjárművük adatait felírták, felszólítják a távozásra.