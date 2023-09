– Évente 8–10 esetet fedünk fel. Tavalyelőtt volt a csúcson ez a szám, abban az évben mintegy tizenkét alkalmat jegyeztünk fel. Azt azonban fontos tudni, hogy ennél a számnál bizonyosan sokkal több esetről van szó, csak nem mindig tudunk róla, nagy a terület és az elrejtett hálókat, varsákat, véghorgokat nehéz észrevenni – fogalmazott lapunknak Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetségének ügyvezetője.

Mint mondja, sok horgász nem jelenti a látott szabálytalanságot, valószínűleg betyárbecsületből. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ágrendszer a vármegyében nyolcszáz kilométer hosszúságú, így mindenhova nem érhetnek el a halőrök. Győr-Moson-Sopronban jelenleg tizenegy hivatásos halőr dolgozik. Az ő feladatuk nemcsak az igazoltatás, a halak védelme, hanem például a törpeharcsa- és kormorángyérítés, a haltelepítés vagy éppen a halmentés.

– Az őrök nem fejpénzért dolgoznak, nem a tetten érésért kapják a fizetésüket, fix havibérük van. A horgászok létszámának növekedésével folyamatosan növeltük az ellenőrök létszámát, de tudjuk, hogy még így is kevesen vannak a terület méretéhez képest. A dolgozók tisztességesen, jól végzik munkájukat, egyértelműen javult a helyzet térségünkben. Az orvhalászokat legtöbb esetben nyakzóháló, varsa, elektromos halászgép, vagy éppen véghorog használata közben érjük tetten. Utóbbi nagyon népszerű, mert nehéz észrevenni, mintha csak egy madzagot látnánk a parton, fán, karón, ami a vízbe fut – részletezte.

Az ügyvezető szerint az orvhalászok megfékezése kiemelt feladat, az esetek száma pedig csak lassan csökken. Volt, akit nemrég harmadszor értek tetten. Ahogy az ügyvezető mondja: fontos lenne a horgásztársadalom ébersége, hiszen a pecások is segíthetik a halőrök munkáját figyelmükkel, valamint a keményebb büntetés is nagyobb visszatartó erővel bírna.

– A halőrök eszközellátottsága is egyre jobb, köszönhetően a Mohosz pályázatainak. Emellett saját forrásból is folyamatosan fejlesztünk. A pályázatok segítséget nyújthatnak számunkra és tervben van drónok alkalmazása is, ami a jövőben könnyebbé tehetné a felderítést. Az egyre korszerűbb technika a szakmailag jól felkészült halőrökkel meghozhatja a kívánt eredményeket – tette hozzá.