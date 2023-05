Dr. Horváth Péter kiemelte, hogy H.A.Cs. egy jóravaló, jól tanuló diák, akiben nincsen gyilkos hajlam, azonban ezt szembe kell állítani azzal, amit tett. - Az iskolafolyosó kamerája felvette a cselekményeket, amin egy brutális kivégzés látszik. Előszőr hátulról lapockán szúrja a tanárnőt, majd a földön fekvő sértettet dühösen, erőből még kétszer ledöfi. Az hogy nem történt tragédia, csak is a tanárnő védekezésén múlott. A vádlott ölni akart! - hangsúlyozta az ügyész. A vád azt is hozzátette, hogy a fiú tudja mit tesz és az mivel jár. Osztálytársainak is elmondta, hogy meg van a terv és nem lesz fizika óra, akik azonban nem vették ezt komolyan. H.A.Cs. elmeállapotát tekintve több, eltérő szakvélemény is született. Végül hivatalosan azt állapították meg, hogy a diáknak csak kevert személyiségzavara van, autisztikus jegyekkel. Ez pedig nem korlátozta a cselekmény és annak következményeinek felismerésében.

- Nem az a lényeg, hogy utólag mit gondol a vádlott, hanem, hogy akkor mit akart és tett meg. Nem érdekelte, hogy meghal-e a tanárnő. Abba hagyhatta volna az egészet az első szúrás után is, de nem tette. A támadásnak az osztálytársak vetettek véget. Ráadásul két tanórán át szervezte, hogyan fog bosszút állni az általa nem jogosan megítélt hármas érdemjegyért. A kiváltó ok egy igazságtalannak tartó döntés volt - mondta dr. Horváth Péter, aki szerint az eset társadalomra gyakorolt hatása miatt nem lehet elbagatelizálni a büntetést. Az ügyészség szerint súlyosabb büntetést kell, állápontjuk szerint H.A.Cs. előre kitervelten, aljas szándékból emberölést követett el, közfeladatot ellátó személy ellen.

A Győri Ítélőtábla bírái az előre kiterveltséggel és az aljas indokkal nem értettek egyet. Dr. Péntek László az indoklásában kifejtette, hogy a vádlott hárító magatartását: Ugyan elismerte és megbánta tettét, de nem minden részében. Jóvá tenni a történteket pedig igen nehéz. Büntetlenül azonban nem szabad hagyni. Az 5 év megérdemelt és tettarányos - fogalmazott a tanácselnök.

Dr. Weisz Gábor ügyvéd, a sértett tanárnő képviselője röviden nyilatkozott: A fizikai sebek begyógyultak, de a lelki sebeknek még több idő kell védencemnél. A gyógyulási folyamatának része az ügy lezárása is - fogalmazott az ügyvéd, arról viszont nem nyilatkozott, hogy milyen minősítést és büntetési tételt találnának megfelelőnek.

Dr. Németh Miklós a vádlott képviselőjeként elmondta, hogy fontos az általános megelőzés és a társadalomra gyakorolt hatás, azonban a közösségi média felületeken sem kívánta senki védence vérét a tettéért. - Példát kell statuálni és kordában kell tartani az iskolai erőszakot, ami több tényezőtől is függ. Attól, hogy H.A.Cs.-t büntetjük, nem lesz kevesebb ilyen ügy. A fiú vállalja a felelősségét a tettéért, a társadalom hasznos tagja kíván lenni - emelte ki a védő, aki szerint a feles kedvezmény mellett állt, azaz a büntetési tétel felének kitöltése utáni szabadulás mellett. Mindezt az embercsempészettel kapcsolatos ügyekkel vonta párhuzamba. Az ügyvéd ezen indoklását nem értette a bíróság, ahogyan az ügyészség sem látta a kettő közötti párhuzamot.

- A tetteinkért vállalni kell a következményeket és az élet ellenes bűncselekményeknél nem lehet feles a kedvezmény. Nem összehasonlítható azzal, hogy valaki pénzért cserébe A-ból B-be szállít menekülteket. Itt nem lehet arra hivatkozni, hogy fiatal volt és meggondolatlan. Ha már valakit itt sajnálni kell az ne a diák legyen hanem a tanár, akit hátba szúrtak és azóta is minden nap bemegy az iskolába. Lehet azzal a félelemmel ír a táblára, hogy mikor támad rá megint valaki - reagált dr. Horváth Péter ügyész.

A vádlott késelő diák elmondta, hogy hamarosan meglesz az érettségije, eddig minden jelesre sikerült, már csak a szóbeli vizsgák vannak hátra. Csoportos terápiára jár. Azt is elárulta, hogy decemberben megkíséreltek a sértett tanárnővel egy mediáció keretében rendezni a viszonyukat, de végül nem jött össze. Mint mondta, a tanárnő még nem áll rá készen, időre van szüksége.