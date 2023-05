A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztálya (KR NNI) még 2020 nyarán indított nyomozást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály (GyMRFK) információja alapján a csoport tevékenységével kapcsolatban - közölte a rendőrség.

A KR NNI több osztálya a KR egységeivel és a GyMRFK közreműködésével 2020. november 20-án összesen 15 helyszínen ütött rajta a fiatalokból álló drogbandán.

A nyomozók a budapesti, táborfalvai, ugodi, valamint győri kutatások során találtak a kábítószer csomagolásához és méréséhez használatos tárgyakat, de lefoglaltak számítástechnikai eszközöket, egy légfegyvert és egy lőfegyvert is, míg készpénzben több mint tízmillió forintot.

A vádirat szerint a 29 éves férfi már legkésőbb 2019 szeptemberétől különböző kábítószerek, köztük marihuána, amfetamin, MDMA kereskedelmével foglalkozott, 2020 májusától pedig már internetes alkalmazásokon keresztül terjesztette a drogot.

A vádlott egy internetes, üzenetküldő applikációt használva, egy olyan zárt csoportot hozott létre, amelynek tagjai - köztük az ügy többi vádlottja -, egymás között adták-vették a drogot. A droghálózatot működtető vádlott - aki a szintén kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó élettársával együtt a csoport adminisztrátora is volt - a chates felületen osztotta meg az általa eladásra kínált kábítószerekre vonatkozó információkat, illetve azokról többször fényképeket is csatolt. A férfi legalább 40 fős vevőkörrel rendelkezett, akik közül többen viszonteladók voltak, ezért a drog egy részét továbbértékesítették a saját vásárlóik részére. Voltak olyan csoporttagok, akiktől viszont ő maga szerezte be a továbbértékesítésre szánt kábítószereket.

A csoport úgy működött, hogy az értékesítők beírhatták a chates felületre, hogy éppen milyen kábítószerrel rendelkeznek, akik pedig vásárolni akartak, azok megjelölhették, hogy milyen fajta kábítószert keresnek. A vevők és az eladók közötti a konkrét üzletkötés már jellemzően privát üzenetekben történt, amelynek során egyeztették a kábítószer ügylet részleteit, a kábítószer mennyiségét és árát, illetve átadás helyét, és idejét. A csoport egyes tagjai az általuk értékesített kábítószer egy részét az ún. darkneten keresztül, külföldről szerezték be.

A chatszobát létrehozó 29 éves férfi ezen túlmenően, az egyik közösségi oldalon egy mintegy 1300 főből álló csoportot is működtetett, amelynek tagjai megoszthatták egymással a kábítószerrel kapcsolatos tapasztalataikat. A nyomozók 2020 novemberében, egyszerre több helyszínen csaptak le a droghálózat tagjaira, amelynek során tőlük összesen több kilogramm kábítószert, valamint a kábítószer-kereskedelemből származó több millió Ft készpénzt is lefoglaltak.

"A Fővárosi Főügyészség az ügyben 17 személlyel szemben emelt vádat. A jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolt terheltek esetében fegyházbüntetésre irányul az ügyészi indítvány, a bűncselekmény alapesetével vádolt terheltek vonatkozásában pedig a főügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza, továbbá pénzbüntetésre, valamint vagyonelkobzásra is indítványt tett" - közölte a Fővárosi Főügyészség.