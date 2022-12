A Soproni Rendőrkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy már csekély mennyiségű alkohol fogyasztása is negatívan befolyásolja a biztonságos vezetést! Az ittas járművezetés különösen veszélyes. Aki alkoholos állapotban vezet, nemcsak önmagát, hanem a közlekedés más résztvevőit is súlyosan veszélyezteti, legyen szó akár gépjárművel közlekedőről, vagy akár gyalogosról. Sokszor előfordul, hogy nem az ittas okozó, hanem a vétlen fél szenvedi el a súlyosabb sérülést. A balesetek megelőzése csak közös felelősségvállalás alapján lehetséges, azok elkerülése érdekében minden közlekedésben résztvevőnek be kell tartania az alapvető közlekedési szabályokat!