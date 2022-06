– A horgásztavat rendszeresen használják fürdőzésre, holott a fürdés itt tilos, és erre tábla is felhívja a figyelmet. Most külön kérnék mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat – emelte ki a faluvezető, akivel együtt is megtekintettük a helyszínt. Amikor elsőként ott jártunk, akkor csak egy-egy kopott, alig olvasható táblát találtunk, ami felhívta a figyelmet a fürdés tilalmára. Amikor a polgármesterrel mentünk vissza, akkor már egy frissen kihelyezettet láthattunk, több nyelven – így többek között cirill betűkkel is – feliratozva, hogy ez magánterület és ott nem mártózhatunk vízbe.

Munkásszállón laktak

A polgármester úgy tudta, hogy az egyik holttestre egy horgász figyelt fel, ami után nem sokkal a kislány holttestét is megtalálták. Információink szerint eltűnt családtagjait a 36 éves apa is kereste már.

A család egyébként egy mosonmagyaróvári munkásszállón élt, közel Malomdűlőhöz. Információink szerint egy mosonmagyaróvári munkaerő-kölcsönző cégnél dolgoztak, nem sokkal a háború előtt érkeztek vendégmunkásként.

Sokan fürdenek ott

Hétfőn délután körbejárva a tavat a rendőrség autójával találkoztunk, ők többször is rákérdeztek, hogy ugye nem fürdeni megyünk. Közben egy középkorú férfival is szót váltottunk, aki megdöbbenve hallotta tőlünk a tragédiát. Mint elmondta, tudja, hogy mint bányatóban tilos a fürdés, mégis ő több éve jár oda, ahogy sokan mások is, főként hétvégente.

A vízbe egyébként több helyen is be lehet menni, nádas, bokros a part, meg kis kanyarulata is van. Nehéz belátni az egészet.

Bányatóban tilos

A bányatavak többségében köztudottan tilos fürdeni, főként a hirtelen mélyülés és a többnyire nyáron is jéghideg víz miatt, még akkor is, ha a kánikulában gyakran elsiklanak az emberek a szabályozás fölött.

Korábban írtuk - Az Orgona utcánál a Lajta-Hanság malomdűlői bányatavába fulladt a hétvégén egy 27 éves nő és 6 éves lánya.

A rendőrség az eset körülményeiről nem adott bővebb tájékoztatást, annyit viszont elmondtak, hogy a mosonmagyaróvári rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet, tehát a bűncselekményt, idegenkezűséget kizárták.

