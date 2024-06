Győrladaméron, Szabó Péter és Szabó Balázs földjén már kerekednek az idei mézédes görögök. Fotó: Molcsányi Máté

– A szokásos módon a sárgadinnye előbb beérik, mint a piros húsú mézédes. Az esős, hűvösebb tavaszi hónapok nálunk lelassították az érési folyamatokat. Viszont szépen kerekednek a korai fajták, a tervek szerint és ha a napsugarak is kitartanak, akkor július közepén megnyitjuk az idei szezont. Tavaly ennél később tudtuk elkezdeni a szüretet – fejtette ki Szabó Balázs, a Szigetközi Dinnye egyik őstermelője.

Testvérével, Szabó Péterrel idén nagyobb területet ültettek be és több magszegény palánta kapott helyet, mint korábban, hogy kövessék a vásárlói igényeket. Emellett új fajtákkal is kísérleteznek.

– Kíváncsiak vagyunk, milyen lesz a magról vetett dinnyénk – ami állítólag az igazi hagyományos –, ugyanis először vetettünk, korábban csak palántákkal dolgoztunk. Ennek az a hátránya, hogy jövőre arra a területre nem ültethetünk újra. Talán ezért is egyre ritkább hazánkban ez a módszer – tette hozzá Szabó Balázs.

– A napsütéses órák száma nem volt annyi Győr-Moson-Sopronban, mint a délebbre fekvő vármegyékben. Sajnos nem mondhatjuk azt, hogy a többi gyümölcshöz hasonlóan a dinnye is előbb érett be a Szigetközben. Nemcsak a hat görögdinnyefajtában vannak újdonságok, de a háromféle sárgadinnyénknél is lesz némi változás. A megszokott narancssárga húsú Kantalup és a zöld húsú cukordinnye mellett az ananászfajtánkat lecseréltük, mert könnyen megreped, ha sok esőt kap. Az üzletláncoknál néha látható Piel de sapo fajtát ültettünk helyette – fejtette ki Szabó Péter.

A Szigetközi Dinnye csapata szeretné újraéleszteni a nyitott dinnyeföldek akciót, hogy megmutassák az érdeklődőknek, milyen a termelői dinnye és milyen munkával jár a termesztése. Érdemes követni az oldalukat, ha nem akarunk lemaradni az ismeretterjesztő bejárásról. A másik örömhír, hogy végre Győrben is kapható lesz a helyi termés, a szezonra felállítják az egyik bevásárlóközpont közelében a saját árusítóhelyüket.