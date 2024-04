Ha az összképet nézzük: az Opel Astrát nem lehet letaszítani a trónról, a Suzuki Swift hátrébb került a rangsorban, és leginkább a Skoda Octavia, a Volkswagen Golf és a Ford Focus modellek iránt nőtt a kereslet. A 3 évesnél fiatalabb használt autók között pedig az említett Skoda Octavia mellett a Hyundai Kona, a Nissan Qashqai és a Tesla Model Y tűnik kiugró közönségkedvencnek.

A Használtautó.hu saját adatai áttekintésével és összesen több mint 1 millió telefonos érdeklődés alapján készítette el legfrissebb, 2024 első negyedévére vonatkozó autópiaci körképét. A magyar használtautó-vásárlókat az utóbbi hónapokban az alábbi modellek hozták lázba (zárójelben a 2023 első negyedévi rangsorban betöltött pozíciókkal, valamint a telefonos érdeklődések számának változásával).

Ahogy látható, az összesített top 10-ben a tavalyi első negyedévhez képest ugyanazok a modellek szerepelnek, és csak apróbb eltérések láthatók. Ezek közül kiemelendő a Skoda Octavia előreugrása és az Opel Corsa iránti érdeklődés visszaesése. A 3 évesnél fiatalabb autókat vizsgálva viszont már jóval érdekesebb a kép.

„A Skoda Octavia szabad szemmel is látható diadalmenete mellett erre a toplistára már több prémiummárka került. Adataink szerint a BMW városi terepjárói állnak az érdeklődés középpontjában és a 10. helyre is egy SUV kapaszkodott fel, méghozzá a 2023-as adatokhoz képest igencsak messziről. Ezen túl pedig még három elektromos modellt is találtunk a legnépszerűbb típusok között, amiben óriási szerepet játszhat az elektromos autók egyéves viszonylatban tapasztalt, 14-35% közötti átlagárcsökkenése” – emelte ki Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.