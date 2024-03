Jelenleg az elhasznált akkumulátorok 40 százalékát hasznosítják újra, a többit elégetik. Az Osztrák Technológiai Intézet (Austrian Institute of Technology - AIT) kutatási projektje keretében 35 szakember most azon dolgozik az intézet floridsdorfi laboratóriumában, hogy újrahasznosított anyagokból állítsanak elő akkumulátorokat. Ugyanakkor alternatív nyersanyagokkal is kísérleteznek majd. „A bányászat során keletkező maradékanyagok sok kobaltot, nikkelt és mangánt tartalmaznak, a napelem panelek szilíciumot tarmaznak, amit szintén újrahasznosíthatunk” – magyarázza Damian Cupid az AIT projektvezetője. A cél, hogy olyan anyagokat és cellákat fejlesszenek ki, amelyek teljesítménye felveszi a versenyt a hagyományos akkumulátorokéval.

Zöld akkumulátor kifejlesztésén dolgoznak az Osztrák Technológiai Intézet bécsi kutatólaborában.

Fotó: Lang / Forrás: AIT

De nemcsak az alapanyagoknál, a gyártás során is fontos szempont a fenntarthatóság. Olyan kérdésekre keresnek választ a kutatók, mint hogy miként lehet a gyártási folyamatok során kevesebb oldószert használni vagy miként lehet csökkenteni az áram- és gázfelhasználást.

„Azzal, hogy fenntartható technológiákat fejlesztünk ki az elsődleges és másodlagos nyersanyagforrások, valamint régi akkumulátorok újrahasznosításának összehangolásával, jelentősen hozzájárulunk az alapanyagok körforgásához az európai akkumulátorgyártásban. Ráadásul ezzel elősegítjük a szektor stratégiai függetlenségét, versenyképességét és alkalmazkodóképességét a változásokhoz”- teszi hozzá Damian Cupid.

A kutatók célja egyelőre új gyártási technológiák és ciklusok kidolgozása és tesztelése, az csak később derül ki, hogy az itt kifejlesztett akkumulátorok közül beindul-e valamelyiknek a tömeggyártása, illetve hogy melyik terjed el széles körben. A három évesre tervezett projektet az Európai Unió egymillió euróval támogatja.