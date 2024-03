Az ünnepségen Farkas Ciprián polgármester, Simon István alpolgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselő is részt vett. Farkas Ciprián beszédében hangsúlyozta, az M85-ös gyorsforgalmi út megépítésével, valamint az ipari park és az inkubátorház kialakításával is erősödött Sopron gazdasága. Továbbá a polgármester elmondta, a vállalkozások a munkahelyteremtés mellett a közszolgáltatások magas szintű biztosításához is hozzájárulnak. A városvezető kiemelte: a családi vállalkozások a munkahelyteremtés és az adófizetés szempontjából is erősítik Sopron gazdaságát.