A Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumban évek óta szólítanak meg több száz diákot a tematikus héten.

-A pénzügyek megkerülhetetlen részei a mindennapi életnek - emelte ki Horváth Linda, az intézmény igazgatóhelyettese és a projekt koordinátora. Hozzátette: az online bankolás és vásárlás térnyerésével egyre több veszély fenyeget bennünket, amire érdemes már fiatal korban felkészülni. A gyerekek olyan gyakorlati tudásra tehetnek szert, ami segíti őket később az önálló életben.

Csoportokban, játékosan tanultak a Pénz7-en a diákok a Baross Technikumban. Fotó: Rákóczy Ádám

Idén több mint 300 diák vett részt az interaktív foglalkozásokon, játékokon.

Voltak köztük általános iskolás tanulók és középiskolások is, valamint más győri oktatási intézményből is ellátogattak a Baross Gábor Technikumba. Az év többi részén a térség iskolái is ellátogatnak hozzájuk.

-Sok minden van, ami nem fér bele egy-egy hagyományos tanórába. A pénzügyi ismeretek megszerzése azonban rendkívül fontos már a fiatalok számára. Az érdeklődők kétféle tematikus programon vehettek részt korosztályuknak megfelelően. Az egyik a Money Tours digitális kalandjáték, ahol az intézményben kellett hat állomáson, kis csoportokban feladatokat teljesíteni a tanulóknak. A helyes megfejtésekkel pedig virtuális pénzt gyűjthettek, amivel egy fantasztikus osztálykirándulást tudtak megvalósítani. A másik pedig a pénzügyi élményóra, ahol szintén csoportokban dolgozva ismerkedhettek meg a korszerű pénzkezeléssel, a pénzügyi tervezéssel, az állam feladataival vagy a pénzügyi intézményrendszerrel - fejtette ki Horváth Linda.

Okoseszközök bevonásával kellett megfejteni a feladatokat Fotó: Rákóczy Ádám

A Pénzügyi és Vállalkozói témahét mellett az iskola egész évben várja az iskolás csoportokat. Rendszeresen szerveznek hasonló, rendhagyó órákat a Pénziránytű Alapítvány bázisiskolájaként.

A programok a pénzügyek kezelésének minden részletét bemutatják, mellesleg fejlesztik a diákok problémamegoldó képességét, a csapatban való gondolkodást és még sikerélményt is ad

-hangsúlyozta a projekt koordinátora.



Az igazgatóhelyettes szerint pénzügyei mindenkinek vannak, és nagyon fontos, hogy megfontolt pénzügyi döntéseket hozzunk. A program ehhez ad meg minden támogatást a fiataloknak.