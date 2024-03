Tulipánszüret 1 órája

Bimbóznak a győrladaméri tulipánok - Korábban nyithat a szedd magad kert

Mindannyian érezzük már a tavasz közeledtét, éledezik a természet is. Nincs ez másként a tulipánokkal sem. A győrladaméri TulipGardenben is szépen fejlődnek a növények, némelyik fajta már egészen előrehaladott állapotban van. A szedd magad kert tulajdonosai, Szabó Péter és Szabó Balázs úgy látják, hogy idén a tervezettnél korábban is megnyithatják kapuikat. Sok újdonsággal és színkavalkáddal készülnek a virágkedvelőknek.

Simon Roberta Simon Roberta

Szabó Balázs és Szabó Péter a győrladaméri tulipánoskertben ellenőrizte a növények fejlődését. Fotó: Csapó Balázs

-Megszokottnál később tudtuk elültetni a tulipánhagymákat. Hogy behozzuk a lemaradást fátyolfóliát húztunk a tulipánoskert nagy részére. A levelek előbújását a melegebb február és március is segítette, így bízunk abban, hogy a tervek szerint - április 5-én - tudjuk megnyitni a győrladaméri TulipGardent - mondta el Szabó Péter. Hamarosan kezdődik a virágzás - A melegebb tavasz a tulipánokat is előcsalogatta a földből Győrladaméron. Fotó: Csapó Balázs Testvérével Szabó Balázzsal a kertet járva azt látják, hogy egy-egy fajta már bimbót is hozott, így megeshet - ha marad a tavaszi jó idő -, hogy húsvét hétfőn is tudnak vendégeket fogatni. -47 ezer új virághagymát ültettünk el idén, ezzel 30 új fajta került be a szedd magad kertünkbe. Újabb parcellát alakítottunk ki a meglévők mellé. Idén először többféle különleges nárcisz is virágzik nálunk, amit szintén a tulipánszüretek alkalmával szedhetnek látogatóink -tette hozzá Péter. Áprilisitól májusig virágoznak a tulipánok -A megszokott módon folyamatos lesz a virágzás, először a korai fajták kezdenek szirmot bontani és folyamatosan hozzák be a lemaradást a későbbi fajták is. Tapasztalataink szerint május elejéig a szivárvány minden színében pompázni fog a kert, ennek köszönhetően anyák napján is lehet majd tulipánt metszeni nálunk - hangsúlyozta Balázs.

Idén még színpompásabb kerttel várják Győrladaméron a tulipánkedvelőket

A belépőjegy dinnyére váltható A TulipGarden országosan egységes belépőára idén 1000 forint lesz 12 éves kor felett, a Szabó testvérek azonban a vásárlók bizalmát szeretnék viszonozni és a jegyeket kupon formájában beválthatják náluk a Szigetközi Kertészetben a dinnyeszezon alatt. A tulipán árán nem változtattak, idén is szálanként 300 forintba fog kerülni, míg nárciszt 250 forintért szedhetünk. Minden nap nyitva lesz a győrladaméri TulipGarden Idéntől lesz lehetőség online jegyvásárlásra is. A hét minden napján 10-től 18 óráig várják az érdeklődőket, hétköznapokon szomjoltóval, hétvégéken finom falatokkal is készülnek. Szombaton és vasárnap a helyi kézművesek és termelők portékái közül lehet majd válogatni, valamint ingyenes állatsimogató és ugrálóvár várja a gyerekeket. Idén harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a TulipGarden Győrladamér - Több mint 100 ezer hagyma és 40 fajta tulipán várja az érdeklődőket. Fotó: Kisalföld-archívum

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!