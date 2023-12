A sok csapadék akadályozta a kukorica betakarítását vármegyénkben. Közel háromezer hektár áll még a földeken, amit majd csak a fagyok beálltával tudnak learatni. Összesen nagyjából két-háromezer hektár kukorica betakarításával nem végeztek vármegyénk gazdálkodói. Az október óta leesett jelentős csapadék hátráltatja az aratást, több területen a fagyokat várják, hogy a kombájnok újra munkába álljanak. A mélyebb fekvésű földeken vannak gondok, a gazdák ezekről eddig is csak úgy „kínlódták le” a terményt, ahogy Szabó Lajos, a vármegye fő-falugazdásza fogalmazott. A mostani állapot még nem okoz komoly minőségi problémákat, a csövek még nem áznak be. Ha azonban a szár hosszú távon lábon marad, toxinnal szennyezett lesz a termés.

Az aratás többek között azért is csúszott, mert a tárolókapacitások nem bírták a terhelést. Raktáron voltak ugyanis a learatott gabonák, így a kukoricának nem volt még helye. Szabó Lajos hozzátette: az elmúlt években nem volt példa rá, hogy ekkor területen maradtak fent kukoricák a vármegyében.

Az egyik csornai mező- gazdasági vállalkozás képviselője, Boda László a Kisalföldnek elmondta, közel 50 hektárnyi kukoricát nem tudtak learatni, összterületük 230 hektár volt. A rendkívül sok csapadék a cég mélyebb területein lehetetlenné tette a betakarítást, van, ahol most is áll a víz a táblán. „Várunk, amíg megfagy a föld és a gépek megint rámehetnek” – jegyezte meg Boda László.

Németh Gergely, az Agrárkamara vármegyei elnöke érdeklődésünkre kifejtette: októbertől 150 milliméter eső esett le, ami jelentős mennyiség.

– A csapadék húsz-harminc százalékkal haladja meg az éves átlagot. A termelők egyelőre nem tehetnek mást, mint várnak. Ha további nagy mennyiségű csapadék érkezik, a fertőzést valószínűleg nem tudják elkerülni a még lábon álló kukoricák – fejtette ki a kamarai elnök. Még hozzátette: a sok eső az őszi munkákat is akadályozta: a vetések 20–25 százaléka maradt el. Elsősorban a búza, de tudnak olyanról is, hogy ősziárpa-vetőmag van még zsákban.