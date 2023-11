A kamattámogatás így 6,2-20,5 millió forinttal értékesebb ingatlan megvásárlását teszi lehetővé. Ezt a különbözetet lényegében ajándékba kapják az igénylők az államtól, ami várostól, kerülettől függően jóval nagyobb alapterületű lakóingatlanra lehet elég a nagyobb ingatlanba költöző családok számára.Csak a kamattámogatás miatt Budapesten átlagosan 7-28 négyzetméterrel nagyobb házat vagy lakást tudnak vásárolni a gyermeket tervező családok. A vármegyeszékhelyeken pedig átlagosan 10-39 négyzetméterrel méretesebb lakóingatlannal lehet tervezni.

Az új lakástámogatási program a CSOK Plusz támogatott lakáshitelen keresztül nyújt lehetőséget arra, hogy a gyermekek vállaló családok nagyobb lakóingatlanba költözhessenek. A gyerekszámtól függően 15-50 millió forintos kedvezményes lakáshitel a piaci feltételekkel elérhető, 8,5 százalékos thm-plafonos kölcsönökhöz képest jóval olcsóbb. A piaci alapon felvett hitelekhez képest a CSOK Plusz törlesztőrészlete több millió forinttal értékesebb ingatlan megvásárlását teszi lehetővé a gyermeket tervezők számára. – derül ki az ingatlan.com és a money.hu közös elemzéséből, amely ismerteti, hogy a kérdéses összeg pontosan mennyivel nagyobb lakóingatlanra lehet elegendő az országon belül.

Több millió forint ajándékba a kamattámogatáson keresztül

Korponai Levente, a money.hu vezetője azt mondta: "A családtervezés előtt álló házaspárok elképesztő összegeket spórolhatnak a hitelükön a CSOK Plusszal. Ha vállalt gyermekek számától függően kedvezményesen felvehető 15, 30 vagy 50 millió forintos lakáshitel - 8,5 százalékos THM-plafonos - kölcsönnel kellene helyettesíteniük, az a törlesztőket nézve nagyjából 50-165 ezer forint többletköltséget jelentene havonta. Vagyis így olyan családok számára is közelebb kerül a vágyott otthon, akiknek eddig elképzelhetetlen volt, hogy piaci alapú lakáshitelekben gondolkodjanak, mert egész egyszerűen a jövedelmük nem lett volna elegendő a hitelhez.” A money.hu szakértője azt is elmondta, hogy a kamattámogatás miatt ugyanaz a törlesztő egy vállalt gyermeknél lényegében 6,2, két gyermeknél 12,3, háromnál pedig 20,5 millió forinttal nagyobb hitelre elegendő a CSOK Plusszal, mintha kamatplafonos piaci hitelt venne fel a család.

Korponai Levente szerint amennyiben pedig a Babaváróra is jogosultak, akkor a jövőre 11 milliós hitel - ami támogatássá alakulhat - később önerőként is figyelembe vehető, vagyis akár saját pénz nélkül is belevághatnak az ingatlanvásárlásba. A szakember azt is kiemelte, hogyha megszületnek a gyermekek, akkor a babaváró és CSOK Plusz hitelek tőketartozása további tízmilliókkal csökkenhet, ami tovább javítja a lakásvásárlás mérlegét.

Van, ahol több extra szoba is kijön az ajándékmilliókból

„A vármegyeszékhelyeken a jelenlegi átlagos kínálati négyzetméterek alapján, a vállalt gyermek számától függően 10-39, Budapesten pedig 7-28 négyzetméterrel nagyobb házban vagy lakásban gondolkodhatnak a házaspárok a kedvezményes lakáshitel kamattámogatásának köszönhetően. Egy gyermek esetében legalább félszobás bővülés jelenthet, kettő és három gyermeknél pedig több szobával lehet tágasabb a kiválasztott ingatlan, ha a család CSOK Pluszt igényel kamatplafonos piaci hitel helyett.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Balogh László a részletes adatokat ismertetve azt is elmondta: Budapesten belül például a XV. és XVI. kerületben például egy vállalt gyermek esetében 8 négyzetméterrel, kettő vagy három gyermeknél pedig 16-28 négyzetméterrel nagyobb házban gondolkodhatnak a CSOK Pluszra jogosult családok. A legkeresettebb városrészek lakásárait nézve pedig az látszik, hogy a XI. és XIII. kerületben a kedvezményes lakáshitelből adódó többlet 6-22 extra négyzetméterre lehet elég.

A Budapesten kívüli piacon Debrecenben, Győrben és Székesfehérváron 8-34 plusz négyzetméter jöhet ki a lakáshitelen elérhető megtakarítások a gyermekek számától függően. Szegeden vagy Pécsen 9-42 négyzetméterről lehet szó. Salgótarjánban, Miskolcon és Békéscsabán viszont 15-90 négyzetméterrel nagyobb lakóingatlanba lehetne költözni.