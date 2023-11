A 498 férőhelyes új istállóban a tehenek pihenőboxokban pihenhetnek, amelyek matraccal és szalmával fedettek. Ezeket egy adapterhordozó géppel tudják tisztítani és almolni. A magas belmagasságú istállóban kétféle szellőztetési rendszert alkalmaznak, de például tehénvakaró kefét is alkalmaznak, amit nagy élvezettel használnak az állatok.

Június 22-én költözhettek be a tehenek az új istállóba, és a fejlesztéseknek hála jobban is tejelnek. Az új istálló mellett modern eszközparkot is kialakítottak, valamint az ellés előtti és utáni időszakra alkalmas istállót is létrehoztak. Jelenleg egyébként 387 tehenet látnak el a telepen, de 650-re kívánják emelni a létszámot.

A beruházáshoz Nagy István gratulált, mint mondta, a mai kihívásokhoz ilyen bátor döntések szükségesek.

– Az ágazat fejlődése annak ellenére töretlen, hogy az elmúlt három évben példa nélküli volt a mezőgazdaságra rakodó nehézségek súlya – hangsúlyozta a tárcavezető, aki az ágazatot érintő támogatási formákról is részletesen beszámolt.