– A mezőgazdaságban a szerencse mellett kell stratégia, tervek, elszántság és sok- sok munka – fogalmazott Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója, aki visszatekintett a decemberben ötéves cég indulása óta eltelt időszakra, és a következő ötéves tervet is vázolta. Az öntözésfejlesztési beruházásokat követően. Jelenleg 7 ezer hektárt öntöznek, a következő öt évben ezt 10 ezer hektárra növelnék, ami a mai árakon 9 milliárd forintos beruházást jelent. Az ágazatot érinti a munkaerőhiány, ezért is elengedhetetlenek a műszaki fejlesztések. A vezérigazgató az állattenyésztési ágazatra is kitért: mivel a takarmányozás olcsóbb, ez olcsóbb sertéshúst és tejet eredményez.

– Mi akarunk lenni Magyarország legnagyobb élelmiszer-alapanyag előállítója és gyártója – húzta alá Makai Szabolcs, megjegyezve, hogy jövőre is további hatékonyságnövelő beruházások lesznek a cégcsoportnál. – Ma értékeltük a mezőgazdaság elmúlt öt évét és sikerekről tudok beszámolni. A következő öt évben szintén nagy terveink vannak, komoly fejlesztéseket tervezünk, hogy hatékonyabbá tudjuk tenni a termelést és a piacon minél erősebbek tudjunk maradni – vette át a szót Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, megjegyezve, hogy a mezőgazdaságban piacvezetők, ezen belül a növénytermesztésben és az állattenyésztés bizonyos szegmenseiben. – Az éves árbevételünk 300 milliárd forint, amit remélhetőleg a fejlesztésekkel tudunk javítani – szögezte le még a cégcsoport tulajdonosa.

– Az agrárágazatba érkező támogatások nemcsak a pályázók álmainak megvalósítását segítik, hanem az egész agrárium, ezen keresztül pedig az egész nemzetgazdaság fejlődését. Ugyan történelmi nehézségekkel szembesült az elmúlt időszakban az agrárium, de történelmi mértékűek a fejlesztési lehetőségeink is, éppen ezért történelmi a felelősségünk – értékelt Nagy István agrárminiszer, aki szerint a Lajta-Hanság Zrt. mindig is a térség meghatározó mezőgazdasági vállalkozása volt.