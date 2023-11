A Széchenyi István Egyetem a fenntarthatóságot szolgálva kíván meghatározó szereplője lenni a napjainkban végbemenő technológiai forradalomnak. Ezen cél egyik letéteményese az intézmény Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara, ahol a precíziós gazdálkodás, az agrárdigitalizáció, az automatizáció és az egészséges élelmiszer-előállítás kulcskompetenciaként jelenik meg. E területek jelentősége az elmúlt évek politikai, gazdasági és társadalmi krízishelyzetei, a klímaváltozás, valamint a digitalizációs fejlődési igények miatt sokszorosan felértékelődtek. A 39. Óvári Tudományos Nap ezért az agrár-, élelmiszer- és vidékgazdaság kihívásait járta körül.

A kihívásokban a lehetőségeket is meg kell látni – hangsúlyozta a konferencián dr. Nagy István agrárminiszter.

„Egyedülállóan gyors változásokat élünk át, azonban a kihívásokban a lehetőségeket is meg kell látnunk: a társadalom figyelme egyre inkább ráirányítódik az élelmiszerre, ezáltal a mezőgazdaságban dolgozók munkájára. Ez pluszforrásokat is eredményez a szektorban” – fogalmazott a rendezvény megnyitóján dr. Nagy István agrárminiszter. Példaként említette, hogy az elmúlt évek piacot is érintő nehézségei kapcsán a kormány az európai uniós forrásokat a maximális, 80 százalékos mértékű nemzeti társfinanszírozással egészíti ki. Hozzátette, e lehetőség miatt is fontos a konferencia, ahol az ágazat szakemberei megvitathatják az új megoldásokat. „A Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári karának küldetése is az, hogy a legmegfelelőbb válaszokat adja a kor aktuális kihívásaira. Az alapítók felismerték, hogy a tudományos ismeretek nélkül nem létezik eredményes gazdálkodás, és ez a felismerés korunkban is alapvető fontosságú” – zárta a miniszter.

Dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke, dr. Száraz Anikó, a Caola Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zrt. vezérigazgató-helyettese, prof. dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese és dr. Tóth Tamás, a mosonmagyaróvári kar dékánja a megállapodás aláírását követően.

Prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese kifejtette, egy egyetem, illetve egy kar hírnevét az összteljesítmény és a kiemelkedő értékek határozzák meg. „Az összteljesítmény az egyetem működéséből adódik, amely stabilitást, kiváló infrastruktúrát és hatékony szervezetet biztosít. Kiemelkedő értéknek pedig azt tekinthetjük, ha valamiben Európában, vagy a világon a legjobbak vagyunk. Maga a mosonmagyaróvári kar is ilyen érték, hiszen jogelődje 1818-ban Európa első agrár-felsőoktatási intézete volt. Azon dolgozunk, hogy a Széchenyi István Egyetem minél több területen legyen az első” – hangsúlyozta. Kiemelte, ilyen terület lehet a precíziós gazdaság is, amelynek fejlődésében az intézmény meghatározó szerepet tölthet be.

Prof. dr. Varga László, az egyetem Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolájának vezetője, Doktori Tanácsának elnöke kifejtette: örömteli, hogy a szekcióelőadások és a poszterek szerzői között szép számmal találhatók magyar és külföldi PhD-hallgatók, amely bizonyítja, hogy az intézmény doktoranduszai aktívan végzik tudományos munkájukat. „Arra biztatom őket és kutatótársaimat is, hogy a konferenciaszereplések mellett helyezzenek kiemelt hangsúlyt tudományos eredményeik publikálására” – húzta alá. Hozzátette, a konferencia szekcióiban elhangzó vagy poszterként megtekinthető 110 tudományos munka jelentős része megjelenik az Acta Agronomica Óváriensis lektorált tudományos folyóirat különszámában.

Az együttműködési megállapodás aláírói: dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke, Gyenei Ferenc, a Ceres Holding Zrt. igazgatóságának elnöke, prof. dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese és dr. Tóth Tamás, a mosonmagyaróvári kar dékánja.

A tudományos nap keretében két együttműködési megállapodást is kötött a Széchenyi István Egyetem. A Caola Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zrt. és jogelődjei 1831 óta fejlesztenek termékeket kozmetikai és háztartás vegyipari felhasználási területekre. A jelenleg is magyar tulajdonban lévő kozmetikai vállalat saját gyárteleppel és kutatási bázissal rendelkezik. A cég az elmúlt években nyitott az agrárium felé, és megkezdte a mezőgazdaságban használható fertőtlenítő termékek előkészítő kutatását. A Caola – felismerve az ipar és a magyar felsőoktatás kapcsolatának fontosságát – az innovatív, fenntartható termékek fejlesztése kapcsán stratégiai együttműködési lehetőséget fogalmazott meg a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karával.

A partnerség főbb területei közé tartozik az állattenyésztési és élelmiszeripari kutatás-fejlesztés, az innovatív termékfejlesztés, tisztítás- és fertőtlenítéstechnológiai projektek közös megvalósítása. Az együttműködés eredményeként a Caola Zrt. már középtávon is az országban egyedüli magyar gyártó lehet az agrár- és élelmiszeripari higiéniai termékek területén.

Szintén a konferencia megnyitóünnepségén lépett partnerségre az egyetem és a Ceres Holding Zrt. A vállalat célja szántóföldi növénytermesztésre és modern állattartásra szakosodott, magas technológiai színvonalon működő, kimagasló termelési eredményeket elérő cégcsoport működtetése. A cég a magyar agrárium versenyképességének fenntartása és fejlődése érdekében kiemelt jelentőségűnek tartja a felsőoktatási és vállalati szféra együttműködését, ezért fogalmazta meg a Széchenyi István Egyetemmel a stratégiai és fejlesztési partnerség lehetőségeit. Az együttműködés kiterjed többek közt közös állattenyésztési, növénytermesztési és élelmiszeripari kutatás-fejlesztési tevékenységre, valamint a képzési területekre.

A konferencián az agrár-, élelmiszer- és vidékgazdaság kihívásait neves előadók járták körül, köztük prof. dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora, prof. dr. Mesterházy Ákos Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Gyenei Ferenc, a Ceres Holding Zrt. igazgatósági elnöke és dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója. Az előadásokat szekcióülések követték, a napot pedig szakembertalálkozó zárta.