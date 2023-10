A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány az innovatív egyetemi projektek megvalósítását összesen 1 milliárd 911 millió forinttal segíti, amiből az idei évre 441 millió 386 ezer forint támogatást nyújt. A kutatások olyan kulcsfontosságú területeket ölelnek fel, mint a mesterséges intelligencia, a vállalkozásfejlesztés, a precíziós gazdálkodás vagy az egészségtechnológia. A korszerű, fenntarthatóságot is szolgáló technológiák kifejlesztését, valamint a térség versenyképességének erősítését szolgáló projekteket a program indító rendezvényén mutatták be.

Az eseményen prof. dr. Palkovics László, a fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke kifejtette, hogy a Széchenyi István Egyetem a fenntarthatóság és a legújabb technológiák terén is egyre jelentősebb szerepet tölt be úgy az oktatásban, mint a kutatás-fejlesztésben. Kiemelte, az intézmény stabil anyagi, infrastrukturális és tudományos háttérrel rendelkezik mindehhez, és az alapítvány messzemenően támogatja az egyetem törekvéseit. Hozzátette: azt, hogy a Széchenyi Egyetem jó úton jár, jól mutatja egyre növekvő népszerűsége, ami az idén rekordfelvételt eredményezett, illetve az is, hogy egyre több nemzetközi rangsorban jegyzik.

Prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke méltatta az intézmény teljesítményét.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

Az intézmény kompetenciaközpontjai által kidolgozott, jelentős tudományos értékkel bíró, a stratégiai célokkal összhangban álló kutatás-fejlesztési, illetve innovációs projektötletek prof. dr. Bokor József, az egyetem kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettese szakmai felügyelete mellett valósulnak meg. A programindító eseményen az elnökhelyettes kiemelte, az egyetemi működés, amelyet a Széchenyi István Egyetem követ, olyan sikeres intézmények útja, mint az egyesült államokbeli Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT). Hangsúlyozta, fontos a különböző szervezeti egységek, kutatási műhelyek együttműködése, és fontosak azok a projektek, amelyek a mindennapi életben felhasználható, gyakorlati problémákra megoldást jelentő eredményekkel szolgálnak. Elmondta, a projektek vezetőivel rendszeres és folyamatos az egyeztetés annak érdekében, hogy hatékonyan, az esetleges akadályokra gyors megoldást találva tudjanak haladni a kutatócsoportok.

Prof. dr. Bokor József, az egyetem kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettese folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti a projektek megvalósulását.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

A támogatott projektek között olyan témák szerepelnek, mint a Vallás és tudomány Kutatócsoport elindítása, a Családi Vállalatok Központ létrehozása, a Fenntarthatósági Integrációs Platform, a Spin-off Ökoszisztéma Fejlesztése Program vagy a Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport és a Precíziós Bio-Műszaki Kutatócsoport létrehozása. A projektek között több egészségügyi témájú kutatás is megtalálható. Ilyen az Egészségtechnológiai Kiválósági Program, az Innováció a rehabilitációban: műszaki megoldások a Pető-féle konduktív fejlesztésben, a Magyar GENOM Program vagy a daganatos betegek személyre szabott célzott terápiás kezeléséhez szükséges diagnosztikai és döntéstámogató rendszerek kutatási programja. A témák között szerepel a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatokkal való kutatási, tudományos, innovációs és oktatási együttműködés, valamint a hallgatói versenycsapatok, technikai sport-aktivitások támogatása is.