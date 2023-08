A szakértők szerint minden ingatlant értékesíteni lehet. Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten 240 ezer forint egy lakás átlagos bérleti díja, a nagyobb egyetemi városok közül Győrben 185 ezer, Sopronban 150, míg Mosonmagyaróváron 140 ezer forint az átlagos havi ár. Általában kéthavi kauciót és egyhavi bérleti díjat kérnek előre a tulajdonosok, ami akár ötszázezer forintnál nagyobb összeget is jelenthet a bérlőknek.

Az Otthon Centrum az albérletet keresőknek egyebek mellett azt tanácsolja, nézzék meg, a lakás hol helyezkedik el a városban, milyen távol van az egyetemtől és mekkora rezsire számíthatnak a bérlők. Érdemes körültekintően eljárni, amikor albérletet keres valaki. Győrben eddig is nagy igény volt a kis méretű lakásokra, jelenleg 140–150 ezer forint alatt normális lakást szinte lehetetlen találni az egyetem közelében.

Nagy igények nélkül

– A legkorszerűtlenebb ingatlant is kiveszik most a fiatalok, csak hogy legyen lakhatásuk. Győrbe idén sokkal több hallgatót vettek fel, mint a korábbi években, ezért is olyan nagy a roham. A kisebb albérletek a közkedveltek, a vásárlóknak pedig nincsenek nagy igényeik, gondolok itt klimatizált szobára vagy kocsibeállóra. Az egyetem távolsága a fontos, hogy könnyen megközelíthető legyen – fogalmazott lapunknak a győri IC Estate Ingatlaniroda tulajdonosa, dr. Szabó Ákos. Hozzátette: a rezsi mértéke is fontos, ami modern lakásnál alacsonyabb. Az egyetem környéke mellett Győr-Sziget, Víziváros is közkedvelt helyszín, de lassan Szabadhegyen is elfogynak már a bérelhető ingatlanok.

Vannak, akik ingáznak

Mosonmagyaróváron is nagy a kereslet a kiadó ingatlanok iránt.

Bubla Zoltán mosonmagyar­óvári ingatlanszakértő szerint aki a Lajta-parti városba érkezik tanulni, már kiválasztotta magának a megfelelő otthont. Vannak olyanok, akik inkább Győrben telepednek le, mert ott nagyobb a kínálat, és ingáznak a két város között. Az egyetemisták mellett sok a munkavállaló is a városban, akik szintén albérletet keresnek.

Nem tudnak válogatni

– Amit tavaly 140 ezer forintért kínáltak, azt idén akár kétszázezer forint felett is értékesíthetik. Nem tudnak válogatni a bérlők, mert nagy az érdeklődés és kevés a kiadó ingatlan. Általában a városközpontban keresgélnek az ügyfelek, hiszen itt van a legtöbb panel- és téglalakás, de az utóbbi időben több új építésű ingatlan is épült, ami idevonzza az érdeklődőket – mondta el lapunknak Bubla Zoltán.

Mosonmagyaróváron is nagy a kereslet a kiadó lakások iránt. Pataki Zoltán labdarúgó most igazolt a Credobus Mosonmagyaróvár csapatához, párjával, Bodzsár Leilával Siófokról költözik a városba. Bubla Zoltán ingatlanszakértő egy új, 48 négyzetméteres albérletet mutat nekik.

Fotó: Kerekes István

Felszerelten keresik

Tabajdi Daniella, a Duna House irodájának ingatlanértékesítője szerint Sopronban is minden lakást ki lehet adni, még a nem magas színvonalú, belső udvaros házrészekre is töretlen az érdeklődés a piacon.

– Bármit bármennyiért ki lehet adni jelenleg, és az is igaz, hogy minél újabb a lakás, annál drágább. Mindennap találkozunk olyan vevőkkel, legyen szó egyetemistákról vagy munkavállalókról, akik lakást szeretnének bérelni. Aki tanulóként érkezik hozzánk és a családjától jön el, az jól felszerelt ingatlant választ magának. A fiatalok inkább a belvárost, a József Attila-lakótelepet keresik, de sok az albérlet a Pihenőkereszt közelségében, vagy az Aranyhegy, illetve a Lehel-lakópark környékén is – fejtette ki lapunknak az értékesítő. Szerinte az utóbbi időben a tulajdonosok sok esetben euróban szabják meg a fizetés módját lakás bérbeadása esetén a városban.