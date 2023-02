A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara ülésén vett részt Farkas Ciprián polgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselő, valamint Tóth Éva, a soproni önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke. Az ülés fókuszában a rendkívüli energiaválság okozta gazdasági nehézségek álltak.

– A városvezetéssel mindig jó kapcsolatot ápolt az iparkamara. A mostani találkozót a válságkorszak indokolta, ami a helyiek közérzetén is érezhető. Keresnünk kell azokat a megoldásokat, amelyek a jövőbeli terület- és gazdaságfejlesztésben segítenek. A városvezetés mellett a kamarának is megvannak a maga csatornái, és a lehetőségeink is mások, mint az ország egyéb területein. Határ menti városként van összehasonlítási alapunk az öt kilométerrel arrébb lévő Burgenlanddal, azonban a saját kiutat kell megtalálni, és biztosítani a soproniak jólétét – emelte ki köszöntőjében Horváth Vilmos, a kereskedelmi és iparkamara elnöke.

Az ülésen Barcza Attila többek között arról számolt be, indul egy új hitelprogram Magyarországon több mint 200 milliárd forint értékben, ami kedvező kamatozású hitelt jelent a gazdaságban.