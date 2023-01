Győrasszonyfa egyik legrosszabb állapotú útja is megújulhat, ami az iskola mellett található. A munkálatok során az intézmény előtti parkoló és a buszmegálló is új aszfaltburkolatot kap. A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola diákjai (felvételünkön) is várják az útszakasz felújítását. Fotó: Csapó Balázs