A győri Dom Da Barber Shop munkatársa, Nagy Dominik szerint nehéz helyzetben vannak a fodrászatok. Az év eleje óta folyamatosan drágult szinte minden, az arcszeszek és a szakállfestéshez szükséges kellékek is, például a szakáll­balzsamok.

Ahol tudnak, spórolnak

– Szalonunk évente egyszer emel az árakon, ez januárban fog megtörténni. Folyamatosan próbálunk spórolni, éjjelre például mindent kikapcsolunk. A gázfűtést elhagytuk, klímával fűtünk. A világításon nem lehet változtatni, azonban minden eszközünket sokat kell töltenünk, gondolok itt a hajnyíró gépekre vagy a hajszárítókra, így sok áramot fogyasztunk – fogalmazott lapunknak Nagy Dominik.

Hozzátette: – Körülbelül 10–15 százalékkal leszünk jövőre drágábbak. Bízunk benne, hogy akik eddig is hozzánk jártak, ezek után is minket választanak. Visszatérő vendégeink vannak elsősorban, és biztos vagyok benne, hogy megértőek lesznek. Középárfolyamon dolgozunk a városban, és jövőre is azon fogunk.

Fűtés és világítás

Nagy Regina két éve üzemelteti szolgáltatását Győrben. Azt mondja, kénytelen volt árat emelni. Bizonytalan a jövővel kapcsolatban, mert nem tudni, hogy a téli hónapok milyen rezsiszámlákat hoznak majd.

– Idén 10–15 százalékkal kellett megemelnem az árakat. Ennek egyik oka, hogy az anyag­árak az év második negyedévében drasztikusan megemelkedtek, úgy, ahogy a szalonban használt eszközök díjai is. Elkerülhetetlen volt az áremelés, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az inflációt – fogalmazott lapunknak Nagy Regina.

A fodrász szerint az is bizonytalan, hogy tudnak-e spórolni a télen, mert az üzletben állandóan melegnek kell lennie, és világítani is szükséges, mert a precíz munka elengedhetetlen feltétele a megfelelő világítás.

– Vegyes érzelmekkel nézek a jövő elé. Rengeteg munka volt a szalon felfuttatása, minden vendéget meg kell becsülnünk. Eddig megértőek voltak a vendégeink is, nem örömmel, de elfogadták a változásokat. Bízom benne, hogy továbbra sem lesz üres az előjegyzési naplóm – tette hozzá a fodrász.

– Míg korábban évente egyszer emelkedtek az alapanyag­árak, jellemzően öt százalékkal, addig idén immár harmadszor, átlagosan tíz százalékkal – kezdte beszélgetésünket Grötschl-­Györgyjakab Eszter, az IndividuElle Szalon tulajdonosa.

A szépségért még többet kell fizetni. Drágább a munka a szalonokban. Felvételünkön Pécsi Brigitta, a győri Brigoóóó fodrászat tulajdonosa. Fotó: Csapó Balázs

Piacképesek maradnának

Kiemelte: – Távhővel fűtött épületben van a szalon. Szerencsére sikerült vegyes rendeltetésű épületként besorolni a társasházat. B verzióban is gondolkodtunk, miszerint klímával fűtünk majd – részletezte a mosonmagyaróvári szépségszalon tulajdonosa.

Grötschl-Györgyjakab Eszter hozzátette: a jelentős drágításokat nem tudják a kliensekre ráterhelni, mert fontosnak tartják, hogy piacképesek legyenek. Ugyanakkor üzletükben a kisebb áremelés elkerülhetetlen volt.