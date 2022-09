– Már az is segítség, ha a hasonló problémákkal küzdő vállalkozások tudnak beszélgetni. Sokat lehet egymástól tanulni – állapította meg Pintér-Péntek Imre, a megyei kamara elnöke. – Nem kell mindig központi megoldást várni! Mindenkinek be kell látnia, hogy a saját problémáján maga tud segíteni. Ehhez adunk támogatást szakemberekkel, illetve találkozók szervezésével.

– Az már tisztán látszik, hogy azok a cégek lesznek versenyképesek, amelyek energiahatékonyak tudnak lenni. Vannak olyan cégek, amelyek már önellátóak ebből a szempontból. Ez a jövő útja. Ebbe óriási energiát kell fektetniük a vállalkozásoknak – mondta Pintér-Péntek Imre. A megyei kamara elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Széchenyi-kártyának lesz egy nagyon alacsony, kedvezményes, fix kamatozású, energetikai átalakításokat segítő hitele.

A találkozásokra az „Egy korty üzlet” üzleti reggeli keretében Válságállóság 3 nézőpontból címmel induló tematikus programsorozaton is lesz lehetőség, első ízben szeptember 23-án. A kkv-szektor azon képviselőit várják, akik csapatban dolgoznak és akiket az energiaválság nehéz helyzet elé állít.

Az egyetemisták már most készülnek

Az egyetemi hallgatókat már tanulmányaik idején felkészítik a vállalkozói lét aktuális problémáinak megoldására.

– Megkezdődött a Győr-­Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Széchenyi István Egyetem együttműködésében a „Kamara a vállalkozásokért” című kurzus, amelyet úgy építettünk fel, hogy a hallgatók a vállalkozások energiafelhasználását próbálják megújuló energiából megoldani. A hallgatóknak üzleti tervet kell készíteniük tapasztalt vállalkozók mentorálásával – tudtuk meg Molnár Alberttől, a kamara győri térségi elnökétől.

Kedvező hitelek

– A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége elsősorban a Széchenyi Kártya Program (SZKP) MAX-ot ajánlja, ami a hazai kkv-szektor versenyképességének elősegítését és tartós növekedési feltételei­nek megteremtését szolgáló államilag támogatott hitelprogram – mondta dr. Kovács Péter, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének elnöke. – Az SZKP MAX hitelei továbbra is a teljes futamidő alatt fix kamatozással, évi 0,5–3,5 százalék nettó kamatszinten érhetőek el december 31-ig. Sok mindenre jók, ezért akkora az érdeklődés, hogy jelenleg a bejelentkezéstől számítva körülbelül két hétre lehet időpontot kapni az ügyintézéshez a VOSZ megyei irodájába, amelyet interneten, e-mailben, telefonon lehet megkeresni. November közepéig be kellene adni az igényeket, mert egy bő hónap a kérelmek átfutási ideje.

Székhelyül is szolgálnak

A Győri Ipartestület székhelyszolgáltatással, biztosítással, könyveléssel, kedvezménykártyával igyekszik segíteni tagjait.

– Az eddig felmerült igények alapján az ipartestületek közül az országban elsőként felkészültünk a székhelyszolgáltatásra. Az ipartestület címére a vállalkozások kedvezményesen jelenthetik be a székhelyüket. Ez főként azoknak lehet segítség, akiknek a lakásukra van bejelentve a vállalkozás. A székhelyen kell tartaniuk az egyéni vállalkozóknak a bevallásukat, a társas vállalkozóknak a beszámolójukat és az alapvető papírokat. Ehhez megfelelő helyet biztosítunk, illetve helyszíni ellenőrzés során térítésmentesen használhatják az ipartestületi irodát is – tudtuk meg Hancz István titkártól. – Tagjainknak lehetőségük van csoportos biztosítás keretében tevékenység-, szolgáltatás-, környezetszennyezés- és termékfelelősség-biztosítást kötni eszmei összegért, valamint baleset-biztosítást a vállalkozás vezető tisztségviselőjére. A „Spórolj tudatosan kedvezménykártyával!” program keretén belül az ipartestület tagjai egymást segítve jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe termékeiket, szolgáltatásaikat. Ennek köszönhető, hogy a 2022-es évben időarányosan több mint 40 új taggal bővült az ipartestület taglétszáma, melyre nem volt példa 7 éve. Érdemes az ipartestület tagjának lenni, a vállalkozás végzéséhez szükséges információkat, segítséget tudunk nyújtani a kezdő és működő vállalkozóknak – szögezte le Hancz István.